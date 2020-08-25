عادل حمودة يكشف تفاصيل تورط مؤسسات قطرية في تمويل "حزب الله" (فيديو)

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:54 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
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كشف الكاتب الصحفي، عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، عن تفاصيل تورط إحدى مؤسسات قطر الخيرية في تمويل المنظمات الإرهابية، مشيرًا إلى أن ما نشر في هذه التفاصيل قليل، ومن المتوقع أن يتم نشر الكثير منه فيما بعد.


وأضاف "حمودة"، في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "أن ما كشفه المتعاقد الأمني الخاص جيسون ونشرته فوكس نيوز تكشف عن تورط الحكومة القطرية في عملية تمويل وشراء أسلحة وعتاد عسكرية لحزب الله من قبل سفير قطر في بلجيكا".

وأضاف  رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر: "الملف الخاص بحزب الله الذي تم تمويله من قطر عبر مؤسستين للأعمال الخيرية، خلق حالة من حالات الاستهزاء بالعمل الخيري وسوء استخدامه لهذا الملف"، مستطردًا "جيسون عمل 6 لقاءات مع السفير القطري وكان في كل اجتماع يحصل على 10 آلاف يورو ثم بعد ذلك اخد مكافأة 200 الف يورو".

وتابع: "بعدها طلب منه السفير التوقيع على اتفاقية صمت مقابل الحصول على 750 ألف يورو، ووقع عليها باستشارة محاميه لتوريط قطر في التوقع للاتفاقية، لأنه بهذا التوقيع يثبت تورط قطر ولعبها لدور كبير في تمويل التنظيمات الإرهابية، وتراجعه عن التوقيع كان لأنه يريد القضاء على التفاحة الفاسدة في السلة بحسب تصريحات جيسون".

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