عادل حمودة يكشف تفاصيل تورط مؤسسات قطرية في تمويل "حزب الله" (فيديو)

كشف الكاتب الصحفي، عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، عن تفاصيل تورط إحدى مؤسسات قطر الخيرية في تمويل المنظمات الإرهابية، مشيرًا إلى أن ما نشر في هذه التفاصيل قليل، ومن المتوقع أن يتم نشر الكثير منه فيما بعد.









وأضاف "حمودة"، في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "أن ما كشفه المتعاقد الأمني الخاص جيسون ونشرته فوكس نيوز تكشف عن تورط الحكومة القطرية في عملية تمويل وشراء أسلحة وعتاد عسكرية لحزب الله من قبل سفير قطر في بلجيكا".





وأضاف رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر: "الملف الخاص بحزب الله الذي تم تمويله من قطر عبر مؤسستين للأعمال الخيرية، خلق حالة من حالات الاستهزاء بالعمل الخيري وسوء استخدامه لهذا الملف"، مستطردًا "جيسون عمل 6 لقاءات مع السفير القطري وكان في كل اجتماع يحصل على 10 آلاف يورو ثم بعد ذلك اخد مكافأة 200 الف يورو".



