رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن رسوم مرور أكبر سفينة في العالم (فيديو)

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن أكبر سفينة في العالم عندما تمر من قناة السويس تدفع رسوم كبيرة تصل لمليون دولار، لأنها تحمل 240 ألف طن، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي مهتم باستمرار تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس لاستقبال المزيد من السفن الكبرى.

وتابع "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن السفن بعد انشاء قناة السويس تمر في 11 ساعة فقط، ويتم العمل على إنشاء 5 جراجات جديدة لاستخدامها، في حين حدوث أي حادث في قناة السويس لا قدر الله.





كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد وجه بالاستمرار في مشروعات هيئة قناة السويس في إطار استراتيجيتها الخاصة بتطوير قناة السويس ومجراها الملاحي وكل مرافقها، وذلك لتعزيز تنافسية والمكانة المتفردة للقناة على مستوى حركة التجارة العالمية.





جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.





وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة تطورات نشاط هيئة قناة السويس ومشروعاتها المختلفة.





واستعرض الفريق أسامة ربيع، بيان حركة الملاحة بقناة السويس منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، مشيرًا إلى زيادة أعداد السفن المارة بالقناة مقارنةً بالعام الماضي، بما فيها مرور أكبر سفينة حاويات في العالم عبر القناة، وذلك بحمولة حوالي 240 ألف طن و24 ألف حاوية، وهو ما أكد قدرة قناة السويس على استيعاب الحركة الملاحية للجيل الجديد من الحاويات العملاقة.



