هند صبري: "ستقابلين في مشوارك نساء قويات سيشجعنك ويرجعن لك صوتك"

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:15 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة هند صبري على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت هند صبري عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها من جلسات تصويرية خضعت لها لصالح إحدى المجلات.

وعلقت قائلة: "ستقابلين في مشوارك نساء قويات، قادرات، فخورات، سوف يلهمنك، يشجعنك ويرجعن لك صوتك".

يذكر أن هند صبري تستعد لفيلمها الجديد "كيرة والإنس"، من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وسيد رجب ودرة وسوسن بدر ومنة شلبى وأحمد مالك وأمينة خليل وروبى وياسمين رئيس وعارفة عبد الرسول وأسماء أبو اليزيد وهدى المفتى وسلمى أبو ضيف، والفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

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