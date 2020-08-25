شاهد.. محافظ الوادي الجديد: تغطية الطريق الرئيسية بالمحافظة بشبكة المحمول

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن إجمالي شبكة الطرق داخل المحافظة 3000 كيلو متر منهم 1700 كيلو متر جديدة.





وأشار "زملوط"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الاثنين، إلى أنه تم تغطية الطرق الرئيسية في محافظة الوادي الجديد بشبكة المحمول بنسبة تتخطى 80%، مؤكدا أن الدولة هيأت المحافظة للاستثمار.





وأضاف، أن المحافظة لم تعد منعزلة عن الدولة كما كان في السابق، منوها بأن جاري تنفيذ أكبر مصنع لحمض الفسفوريك في الشرق الأوسط بتكلفة 14 مليار جنيه في المحافظة.





وفي تصريحات سابقة، قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة بها قرى تحمل أسماء أصحاب أول كتائب تابعة للقوات المسلحة دخلت المحافظة لتعميرها في الخمسينيات.





وأشار "زملوط"، إلى أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي اطلاق مشروع مليون ونصف مليون فدان في 2016، كان بداية جديدة لتعمير المحافظة.



