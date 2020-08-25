بطريرك الكاثوليك يرسل رسالة شكر إلى السيسي

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:28 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
جيهان عزمي
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وجه صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الاقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة بمصر، رسالة شكر الى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإلى مجلس النواب.

جاء ذلك بعد الموافقة النهائية على إنشاء هيئة أوقاف كاثوليكية، مؤكدا أن هذه خطوة فعالة وإيجابية لترسيخ مبدأ المواطنة.
هذا، ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم، على  مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، نهائيا وبأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وذلك بعد أن أجرى المجلس إعادة مداولة على نص المادة (1) من مشروع القانون بناءً على طلب من النائب الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان، حيث كانت تقضى الفقرة الأخيرة من المادة على أن تحدد اختصاصات الهيئتين بقرار من رئيس الجمهورية، واقترح العبد تعديلها لتصبح بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، ووافق المجلس على التعديل.
 
ويهدف مشروع القانون، إلى إنشاء هيئتين يتولى كل منهما إدارة واستثمار الأصول والأموال الموقوفة، لصالح كل من الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، على غرار وجود تنظيم تشريعى لإدارة وتنظيم أوقاف الأقباط الأرثوذكس.
 
وتستند فلسفة مشروع القانون، على ترسيخ مبدأ المساواة التامة بين الطوائف المسيحية المصرية كافة فى إدارة أموال الوقف الخاصة بهم واستثمارها، فى ضوء وجود تنظيم تشريعى يحكم أمر إدارة الأوقاف واستثمارها، وأشار تقرير اللجنة إلى أن إدارة الأوقاف واستثمارها  بالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس قائم على قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 264 لسنة 1960 فى شأن استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1433 لسنة 1960 في شأن إدارة أوقاف الاقباط الأرثوذكس وتعديلاته.
بطريرك الكاثوليك يرسل رسالة شكر إلى السيسي
بطريرك الكاثوليك يرسل رسالة شكر إلى السيسي
بطريرك الكاثوليك يرسل رسالة شكر إلى السيسي
بطريرك الكاثوليك يرسل رسالة شكر إلى السيسي

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