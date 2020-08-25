"اتحاد الصناعات": مصر من أفضل الدول ذات القدرة على التشغيل (فيديو)

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 03:47 ص
محمد السويدي
محمد السويدي
داليا الحسين
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قال النائب محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن الدولة تقوم بعمل اجراءات كثيرة بهدف خلق فرص عمل للشباب في كل المحافظات، مشيرا إلى أن كل عام يتخرج 2 مليون شاب وهذا رقم كبير.

وأضاف "السويدي"، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، مساء اليوم الاثنين، أن مصر من أفضل الدول ذات القدرة علي تشغيل واستيعاب عمالة كثافة، مضيفا أن قطاع الصناعة الأقل تأثيرًا من أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشار  رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب منا زيادة الصادرات إلي 100 مليار دولار، متابعا: حصلنا من الدولة على عدد من الأراضي بأكثر من قرية لبدء مشاريع للشباب ومصر بها 5 آلاف قرية".

وتابع عضو مجلس النواب ورئيس اتحاد الصناعات: "مصر دولة في مرحلة البناء.. ونحن أكبر سوق مشروعات في المنطقة".

وفي وقت سابق قال عضو مجلس النواب ورئيس اتحاد الصناعات، إن أمل مصر يكمن في الصناعة وتشجيع الاستثمار الصناعي في كل المجالات وبمختلف القطاعات الصغيرة والمتوسطة بجانب الكبيرة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة مهمة للغاية في الاستقرار الصناعي ودعم الاقتصاد ودفع عملية النمو، فضلًا عن توفيرها فرص أعمال أكثر من المشروعات الكبيرة.

وأوضح أن النهضة الصناعية وحل المشاكل المتعلقة بها لا تخص وزارة معينة، ولكنها قد تتعلق بوزارات كثيرة، مشيرًا إلى بدء اتحاد الصناعات منذ عدة أشهر في إجراء دراسة كاملة حول المشاكل التي تحيط بالمجال، وتم الانتهاء منها، وسيتم تسليمها لقيادات الدولة.

وأكد على ضرورة الإصلاح الداخلي للصناعة حتى تتجاوب الحكومة وتحل المشكلات من جانبها، إلا أن بعض المصنعين غير جادين في مواجهة مشاكلهم.

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