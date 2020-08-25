بدرجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:05 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 25 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الثلاثاء نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.
- طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء.
- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الثلاثاء ليلًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس لطيف على شمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية
- شبورة مائية صباحًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

الوصف الفني لخرائط الطقس
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

المعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة
وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في هذا التوقيت من العام، ولكن ما يزيد شعورنا بحرارة الطقس هو ارتفاع نسبة الرطوبة التي تصل إلى 85%.

وأشارت "إيمان"، إلى أن نسبة الرطوبة تتناسب عكسيا مع درجات الحرارة، حيث تكون نسبة الرطوبة ليلا أعلى من النهار، منوهة بأن هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الإثنين، حيث يستمر هذا الارتفاع على مدار يومي الإثنين والثلاثاء.

وأضافت أن نسبة الرطوبة منخفضة جدا على محافظات الصعيد، لافتة إلى أن حالة الطقس في منطقة السواحل الشمالية هى الأفضل حاليا.

بيان بدرجات الحرارة
أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 24 والعظمى 36
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 36
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 24 والعظمى 35
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 24 والعظمى 34
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 32
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 25 والعظمى 32
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 22 والعظمى 30
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 23 والعظمى 33
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 22 والعظمى 37
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 32
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 25 والعظمى 31
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 36
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 37
درجات الحرارة في السويس الصغرى 24 والعظمى 37
درجات الحرارة في العريش الصغرى 23 والعظمى 34
درجات الحرارة في رفح الصغرى 23 والعظمى 33
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 24 والعظمى 36
درجات الحرارة في نخل الصغرى 21 والعظمى 36
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 29 والعظمى 38
درجات الحرارة في طابا الصغرى 26 والعظمى 36
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 19 والعظمى 33
درجات الحرارة في الطور الصغرى 26 والعظمى 34
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 38
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 28 والعظمى 38
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 36
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 24 والعظمى 37
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 37
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 23 والعظمى 38
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 24 والعظمى 38
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 25 والعظمى 39
درجات الحرارة في قنا الصغرى 26 والعظمى 40
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 27 والعظمى 41
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 26 والعظمى 41
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 25 والعظمى 40
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 24 والعظمى 41
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 27 والعظمى 38
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 27 والعظمى 37
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 28 والعظمى 35
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 35
بدرجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء
بدرجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

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