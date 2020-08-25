أحد سكان منطقة المطار يفضح كذب قناة الجزيرة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:45 ص
جانب من الفيديو
جانب من الفيديو
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال محمد عبدالغفار عبد الحافظ، أحد سكان منطقة المطار، إن الفيديو الذى نشرته قناة الجزيرة بشأن أسر "منطقة المطار"، مضلل، ولا يعبر عن الأهالى الذين تعمل المحافظة على توفير 232 وحدة سكنية لهم فى محافظة الجيزة، مشددًا على أن كافة الأهالي ليسوا معترضين على الإزالة مطلقًا، وتابع:"ولكن مطالبًا بان تكون الوحدات قريبة من أماكن عملنا".

وأضاف "عبدالحافظ" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الأهالى قاموا بتصوير فيديو من أجل إعطائه لأحد القنوات المصرية من أجل عرض مطلبهم ولكنهم تفاجئوا بأنه يعرض على قناة الجزيرة ويحمل معلومات مضللة ومغلوطة، مشددًا على أن كافة الأهالى يستنكرون ذلك تمامًا خاصة وأن الدولة تعمل لمصلحة المواطن.

ولفت "عبدالحافظ"، إلى أن تدهور الحالة الإنشائية للوحدات ليس بسبب إهمال الأهالى عملية الصيانة، وتابع:" كنا ندفع شهريًا مبالغ لأعمال الصيانة لحى شمال الجيزة، ولكن لم يقم الحى بعمل أى صيانة وكان الأهالى يعملون على إصلاح وصيانة أى عطل على نفقاتهم ".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الاسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم الاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.

ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.

وكان الرئيس السيسي قد تفقد فى يونيو الماضى 2020 مشروع الاسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية على نحو متكامل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر المرحلة الثالثه الفجر الإعلامى وائل الإبراشى

أخبار تهمك

الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. أول نادي يتحرك لضم ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. كومان يطلب التعاقد مع 5 صفقات في الصيف

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يوافق على بيع نجمه إلى الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الموت يفجع سعد لمجرد

منذ حوالي 3 ساعات

بعد آرثر.. نجم جديد من برشلونة يقترب من الدوري الإيطالي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

ميدو يكشف مفاجأة عن صالح جمعة

منذ أقل من نصف ساعة

الصحة: تسجيل 138 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 18 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال لاعب الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. متظاهرون يحاصرون مقر المجلس الرئاسي في طرابلس

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يحدد سعر الاستغناء عن ميسي

منذ حوالي 9 ساعات

باريس سان جيرمان ينقض على مطرود برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد السفاح والمشاغب.. كومان يطرد المحارب من برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يستهدف التعاقد مع لاعب مغمور

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة ثورة ميسي على إدارة برشلونة

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

السيسي لـ"محافظ القاهرة": انت محظوظ.. و"عبدالعال" يرد

السيسي يفتتح عددا من المشروعات القومية بـ الفيديو كونفرانس

السيسي يتفقد مدينة الأسمرات

كاتب صحفي: مصر تشهد معجزة اقتصادية (فيديو)

رئيس الأسمرات: الحي عبارة عن مدينة بدون توك توك

وزير الإسكان يكشف تفاصيل مشروع ممشى أهل مصر على النيل

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:13 ص

حقيقة ثورة ميسي على إدارة برشلونة

عاجل.. متظاهرون يحاصرون مقر المجلس الرئاسي في طرابلس

12:48 ص

بالأسماء.. كومان يطلب التعاقد مع 5 صفقات في الصيف

11:06 م

الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

10:35 م

بعد آرثر.. نجم جديد من برشلونة يقترب من الدوري الإيطالي

02:55 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى