أحد سكان منطقة المطار يفضح كذب قناة الجزيرة

قال محمد عبدالغفار عبد الحافظ، أحد سكان منطقة المطار، إن الفيديو الذى نشرته قناة الجزيرة بشأن أسر "منطقة المطار"، مضلل، ولا يعبر عن الأهالى الذين تعمل المحافظة على توفير 232 وحدة سكنية لهم فى محافظة الجيزة، مشددًا على أن كافة الأهالي ليسوا معترضين على الإزالة مطلقًا، وتابع:"ولكن مطالبًا بان تكون الوحدات قريبة من أماكن عملنا".





وأضاف "عبدالحافظ" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الأهالى قاموا بتصوير فيديو من أجل إعطائه لأحد القنوات المصرية من أجل عرض مطلبهم ولكنهم تفاجئوا بأنه يعرض على قناة الجزيرة ويحمل معلومات مضللة ومغلوطة، مشددًا على أن كافة الأهالى يستنكرون ذلك تمامًا خاصة وأن الدولة تعمل لمصلحة المواطن.





ولفت "عبدالحافظ"، إلى أن تدهور الحالة الإنشائية للوحدات ليس بسبب إهمال الأهالى عملية الصيانة، وتابع:" كنا ندفع شهريًا مبالغ لأعمال الصيانة لحى شمال الجيزة، ولكن لم يقم الحى بعمل أى صيانة وكان الأهالى يعملون على إصلاح وصيانة أى عطل على نفقاتهم ".





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الاسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم الاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.





ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.



