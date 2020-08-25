أسامة ربيع: "إحنا بنتقدم.. والقناة الجديدة لها دور كبير" (فيديو)

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن أول شيء يسأل عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعاتهم هو سير حركة الملاحة بقناة السويس.

وأشار "ربيع"، خلال لقاء خاص ببرنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الإثنين، إلى أن أزمة كورونا لم تؤثر على حركة الملاحة بقناة السويس، حيث حققنا زيادة في حركة السفن في 2020 مقارنة بالعام السابق بنحو 191 سفينة.





وأضاف رئيس هيئة قناة السويس: "إحنا بنتقدم.. وقناة السويس الجديدة لها فائدة كبيرة"، منوها بأنهم يقدمون خدمة ارشاد بمستوى عالي.





وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة تطورات نشاط هيئة قناة السويس ومشروعاتها المختلفة.





واستعرض الفريق أسامة ربيع، بيان حركة الملاحة بقناة السويس منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، مشيرًا إلى زيادة أعداد السفن المارة بالقناة مقارنةً بالعام الماضي، بما فيها مرور أكبر سفينة حاويات في العالم عبر القناة، وذلك بحمولة حوالي 240 ألف طن و24 ألف حاوية، وهو ما أكد قدرة قناة السويس على استيعاب الحركة الملاحية للجيل الجديد من الحاويات العملاقة.



