بالأسماء.. كومان يطلب التعاقد مع 5 صفقات في الصيف









طلب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الاسباني، من إدارة الفريق الكتالوني سرعة التعاقد مع خميس صفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي الجاري.





ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن المدرب الهولندي قد طلب من رامون بلانيس السكرتير الجديد للنادي ، وأوسكار جراو الرئيس التنفيذي للبارسا، بسرعه البدء في التعاقدات للموسم الجديد.





ومن جهه أخري أتخذ كومان قرار جادي برحيل كلا من لويس سواريز وإيفان راكيتيتش وآرتورو فيدال وصامويل أومتيتي، عن الكامب نو، على هامش عملية الاحلال والتجديد داخل البلوغرانا.





ولم يكشف المدرب الهولندي عن احتيجاته للموسم الجديد، لكن تشير كافة التكهنات حول رغبته في التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، ودوني فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام الهولندي، وجايا الظهير الأيسر لفريق فالنسيا الاسباني، وإريك غارسيا مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، بالإضافة إلى لاعب آخر في خط الوسط.



