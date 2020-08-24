في ذكرى وفاتها.. أمينة رزق وأعمالها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم

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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة القديرة أمينة رزق، تربعت عرش التمثيل الدرامي بأدوراها الثانوية، حتى خطفت الأنظار إليها بعيدًا عن بطولة الأفلام، جسدت أمينة فأصبحت واحدة من أشهر شخصيات السينما المصرية التي لا تموت.



على الرغم من عدم حصولها على البطولة المطلقة في السينما، لكن أمينة رزق كانت قاسمًا مشتركًا في العديد من الأعمال الناجحة، ففي عام 1928 قدمت فيلم "سعاد الغجرية" و"أولاد الذوات" و"الدفاع" و"ساعة التنفيذ" و"الدكتور" و"قيس وليلى" و"رجل بين امرأتين" و"قلب امرأة" و"عاصفة على الريح".



ومن أشهر الأدوار التي تركت بصمة عند جمهور أمينة رزق، فيلم "​دعاء الكروان​"، والذي قدمت خلاله دور أم لفتاتين مات والدهما، و"الشموع السوداء" فقدمت دور أم لاعب الكرة الشهير صالح سليم، و"المولد" حيث قدمت دور أم الفنان عادل امام، و"العار" الذي قدمت خلاله دور أم ​نور الشريف​ و​محمود عبد العزيز​ و​حسين فهمي​.



وقد تم اختيار العديد من أفلامها لتكون على قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية منها "أين عمري" و"دعاء الكروان" و"بداية ونهاية" و"قنديل أم هاشم" و"أريد حلا" و"السقامات" و"العار" و"الكيت كات".





