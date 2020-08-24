القصة الكاملة لإصابة مواطن في هونج كونج بفيروس كورونا مرتين

فى كشف جديد، يدمر فرضية البعض التى تقول إن فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" لا يصيب المتعافين منه، واعتقادهم بأن الأشخاص الذين سبق وأصيبوا بالفيروس، لن يعود إليهم المرض مجددا، أعلن باحثون بجامعة هونج كونج، اليوم الإثنين، عن تجدد إصابة متعاف من فيروس كورونا المستجد





ويثير الأمر مخاوف لدى الباحثين، حول عدم قدرة مناعة الجسم على منع تكرار الإصابة بفيروس كورونا.





تكرار الإصابة

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" المحلية، قال الباحثون إن شابا بهونج كونج يبلغ من العمر 33 عاما، أصيب مجددا بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد مضى 4 أشهر ونصف على إصابته بالفيروس للمرة الأولى.





وأوضح الباحثون أن الشاب بذلك أصبح أول حالة فى العالم يتم التأكد من تكرار إصابتها بالفيروس، إذ سبق أن أصيب الشاب بكورونا فى شهر مارس الماضى، وتعافى فى أبريل، لكنه وللمرة الثانية أصيب بالفيروس، وتم اكتشاف ذلك بعد توقيع الكشف الطبى عليه لدى وصوله من إسبانيا، التى تشهد يادة ملحوظة فى أعداد المصابين بالفيروس خلال الفترة الأخيرة.





إصابة ثانية بدون أعراض

وأشارت الدراسة التى أجراها الباحثون، إلى أن الشاب وقت إصابته الأولى، ظهرت عليه أعراض المرض، من سعال، والتهاب في الحلق، وحمى، وصداع، لمدة 3 أيام، وكانت نتيجة تحاليله إيجابية، وقد ثبت ذلك يوم 26 مارس الماضى، لكنه فى وقت الإصابة الثانية، لم تظهر عليه أى أعراض ملحوظة للمرض، وتم اكتشاف إصابته لدى من إسبانيا إلى هونج كونج، عبر المملكة المتحدة، إذ إنه وبعد خضوعه للكشف فى المطار، جاءت نتيجة فحصه إيجابية في 15 أغسطس الحالى، الأمر الذى استدعى إيداعه فى المستشفى، لكنه ظل من دون أن تظهر عليه أعراض المرض.





تحليل العينات

وبحسب موقع "CNN بالعربية"، قام باحثون من جامعة هونج كونج، ومستشفيات مختلفة، بتحليل العينات التي تم جمعها من المريض بعد 10 أيام من ظهور أعراض المرض عليه فى نوبته الأولى، ثم بعد يوم واحد من دخول المستشفى نتيجة الإصابة الثانية، ومن ثم قاموا بتحليل المواد الجينية في تلك العينات، وأظهر التحليل الجيني أن العدوى الأولى كانت من سلالة من فيروس كورونا الأكثر ارتباطًا بسلالات من الولايات المتحدة أو إنجلترا، التي تم جمعها في الربيع، والثانية كانت أكثر ارتباطًا بسلالات من سويسرا وإنجلترا، التي كانت جمعت في يوليو وأغسطس.





وبحسب الدراسة التى أعدها الباحثون، فإن تلك الحالة توضح أن الإصابة بفيروس كورونا من الممكن أن تتجدد حتى بعد مرور بضعة أشهر من تمام الشفاء من الإصابة الأولى، كما أكد الباحثون أنه على الرغم من عدم ظهور أعراض على مصاب هونج كونج، فى فترة إصابته الثانية، إلا أن ذلك لا يمنع احتمالية تكرار إصابة متعافين من المرض بشكل أكثر حدة.





أول حالة موثقة لتجدد الإصابة