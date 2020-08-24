الديهي: أردوغان لا يعرف إلا المصالح ولا يحسبها بالأخلاق

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه لا مصالحة بين مصر وتركيا إلا بعد تسليم كل من تلوثت يديه بدماء المصريين من الهاربين إلى أنقرة والمتهمين في جرائهم تخل بالأمن القومي المصري.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الإثنين، أن جماعة الإخوان المسلمين في حالة قلق شديد وعدم اتزان ويستشعروا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "سيبيعهم".





واستطرد: "أردوغان لا يعرف إلا المصلحة ولا يحسبها بالدين والأخلاق"، مؤكدًا تسليم الإخوان إن عاجلًا أم آجلًا قادم، ولا يمكن أن يكون هناك تصالح مرة أخرى.





وأشار إلى أن الحكومات المصرية السابقة ارتكبت "جرائم" في حق مصر بتصالحهم أو تواطئهم مع جماعة الإخوان رغم قرار بحلها.





وفي سياق متصل كشف موقع نورديك مونيتور الاستقصائي عن وثائق سرية جديدة، تؤكد زيادة عمليات التجسس والمراقبة التركية على معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان في دول عدة.





وأضاف تقرير قناة الغد أن الحكومة التركية تقوم بعمليات التجسس على معارضيها عبر سفاراتها وقنصلياتها في دول مختلفة، كان أحدثها تلك التي جرت في قرغيزستان واليونان.





وأوضح التقرير أن الوثائق السرية التي تحمل أرقامًا سرية، تضمنت أسماء شخصيات معارضة في الخارجية يسعى أردوغان لسحقهم وتلطيخ سمعتهم من خلال ملاحقتهم انطلاقًا من سفارات بلاده وقنصلياتها.





ولم تقتصر عمليات الملاحقة على المعارضين أنفسهم بل شملت عائلاتهم اللذين يقومون على الاراضي التركية فى محاولة لابتزازهم حيث تم توجيه تهم بالإرهاب ضد عائلات من وردت أسمائهم فى تلك القوائم.





وبحسب موقع موقع نورديك مونيتور راقب المخابرات التركية تحركات طالبي اللجوء من الأتراك فى اليونان من بينهم 300 موظف حكومي سابق ممن طردوا من أعمالهم بشكل غير قانونى دون تحقيق إداري أو قضائي.





اقرأ أيضًا..





لم يكن الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان حريصا ذات يوم من الأيام على تجنيب بلاده مخاطر جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، التى ضربت العالم بأسره، مخلفة الكثير من حالات الإصابة والوفاة، وهو ما دعا جميع الدول إلى إغلاق جزئى، وفرض إجراءات احترازية، للحد من انتشار الفيروس.





ويستمر تجاهل أردوغان وأسرته لهذه الجائحة، التى أودت بالكثير ن الشعب التركى.





فبحسب صحيفة "زمان" التركية، أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 1217 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و19 حالة وفاة، مساء أمس الأحد.



