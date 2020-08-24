الأهلي يتحرك لضم نجم منتخب مصر الأوليمبي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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لا يزال يرغب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التعاقد مع أسامة جلال مدافع نادي إنبي ومنتخب مصر الأوليمبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، في ضم أسامة جلال في أسرع وقت، وخصوصًا بعد إصابة محمود متولى، بقطع فى الرباط الصليبى خلال مباراة أسوان فى الدورى.

وبحسب تقارير صحفية، فإن أسامة جلال على رأس المطلوبين في الأهلي، للتعاقد مع نجم المنتخب الأولمبي، وخصوصًا في الخط الخلفي.

وتابعت التقارير، أن لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح، طلبت من أمير توفيق مدير التعاقدات، تولى ملف التعاقد مع أسامة جلال بالوقت الحالى، ومحاولة حسم جميع التفاصيل مع إدارة إنبى.

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الأهلي إنبي إصابة محمود متولي أسامة جلال

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