القس أندريه زكي يشكر السيسي على إنشاء هيئة الأوقاف الإنجيلية

القس أندريه زكي يشكر السيسي على إنشاء هيئة الأوقاف الإنجيلية
الإثنين 24/أغسطس/2020 - 06:11 م
ماريان ناجى
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قال رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي بعد الموافقة النهائية من مجلس النواب على إنشاء هيئة أوقاف إنجيلية "نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على كل مجهوداته لتحقيق دولة المواطنة على أرض الواقع، وترسيخ مبدأ المساواة بين جميع المواطنين، كما نشكر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والأستاذ السيد الشريف، والأستاذ سليمان وهدان، وكيلي مجلس النواب، والدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، والسادة أعضاء البرلمان المصري".
يذكر أن مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الطائفة الإنجيلية والكنيسة الكاثوليكية، بشكل نهائي بعدما سبق وانتهى المجلس من مناقشته فى جلسة سابقة.
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وفى سياق منفصل افتتح نيافة الأنبا بيمن أسقف نقاده وقوص ورئيس دير رئيس الملائكة ميخائيل ببرية الاساس بنقاده ثلاثة أديرة ببرية الأساس وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميم بها والتى استغرقت ثلاث سنوات وهي دير رئيس الملائكة ميخائيل العامر ودير الأنبا بسنتاؤس ودير الشهيد مارجرجس المجمع.
شارك في افتتاح الأديرة الثلاثة الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار ممثلًا لوزارة السياحة والآثار الذي رافقه وفد من ممثلي قطاعات إدارة وزارة الآثار بالمنطقة، والمهندسة فاطمة رئيس الوحدة المحلية لمدينة نقادة واللواء احمد نصر مساعد مدير أمن قنا وعدد من القيادات الأمنية.
وأصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس بيانا رسميا يشمل بعض القرارات الجديدة بشأن الفتح التدريجى للكنائس وهى كالآتى: إلحاقًا لما صدر من بيانات سابقة، بخصوص الفتح التدريجي للكنائس تقرر ما يلي: العودة إلى إقامة القداسات يوم الجمعة من كل أسبوع بنفس النظام المطبق حاليًا بالكنائس من حيث العدد المسموح له بالمشاركة وذلك ابتداءًا من الجمعة ١ توت ١٧٣٧ للشهداء الموافق ١١ سبتمبر ٢٠٢٠، مع ضرورة الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في البيانات المشار إليها آنفًا.
يسمح بفتح دور الحضانة التابعة للكنائس بنسبة ٥٠٪، مع تطبيق كافة التعليمات والإجراءات الوقائية، استمرار تعليق كافة الأنشطة الكنسية والخدمية وأختتم البيان: مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.
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