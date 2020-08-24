القس أندريه زكي يشكر السيسي على إنشاء هيئة الأوقاف الإنجيلية

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 06:11 م
القس أندريه زكي
القس أندريه زكي
ماريان ناجى
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قال رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي بعد الموافقة النهائية من مجلس النواب على إنشاء هيئة أوقاف إنجيلية "نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على كل مجهوداته لتحقيق دولة المواطنة على أرض الواقع، وترسيخ مبدأ المساواة بين جميع المواطنين، كما نشكر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والأستاذ السيد الشريف، والأستاذ سليمان وهدان، وكيلي مجلس النواب، والدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، والسادة أعضاء البرلمان المصري". 

يذكر أن مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الطائفة الإنجيلية والكنيسة الكاثوليكية، بشكل نهائي بعدما سبق وانتهى المجلس من مناقشته فى جلسة سابقة.

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وفى سياق منفصل افتتح نيافة الأنبا بيمن أسقف نقاده وقوص ورئيس دير رئيس الملائكة ميخائيل ببرية الاساس بنقاده ثلاثة أديرة ببرية الأساس وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميم بها والتى استغرقت ثلاث سنوات وهي دير رئيس الملائكة ميخائيل العامر ودير الأنبا بسنتاؤس ودير الشهيد مارجرجس المجمع.

شارك في افتتاح الأديرة الثلاثة الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار ممثلًا لوزارة السياحة والآثار الذي رافقه وفد من ممثلي قطاعات إدارة وزارة الآثار بالمنطقة، والمهندسة فاطمة رئيس الوحدة المحلية لمدينة نقادة واللواء احمد نصر مساعد مدير أمن قنا وعدد من القيادات الأمنية.

وأصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس بيانا رسميا يشمل بعض القرارات الجديدة بشأن الفتح التدريجى للكنائس وهى كالآتى: إلحاقًا لما صدر من بيانات سابقة، بخصوص الفتح التدريجي للكنائس تقرر ما يلي: العودة إلى إقامة القداسات يوم الجمعة من كل أسبوع بنفس النظام المطبق حاليًا بالكنائس من حيث العدد المسموح له بالمشاركة وذلك ابتداءًا من الجمعة ١ توت ١٧٣٧ للشهداء الموافق ١١ سبتمبر ٢٠٢٠، مع ضرورة الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في البيانات المشار إليها آنفًا.

يسمح بفتح دور الحضانة التابعة للكنائس بنسبة ٥٠٪، مع تطبيق كافة التعليمات والإجراءات الوقائية، استمرار تعليق كافة الأنشطة الكنسية والخدمية وأختتم البيان: مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.

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الكنيست القس أندريه زكي السيسي إنشاء هيئة الأوقاف الإنجيلية

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