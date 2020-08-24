على ربيع يروج لأغنيته الجديدة من مسرحية "صباحية مباركة"

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:49 م
علي ربيع
علي ربيع
مصطفى فكيه
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شارك الفنان على ربيع، جمهوره فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكان الفيديو عباره عن تسجيل صوتي لمهرجان مسرحيته الجديدة "صباحة مباركة"، وعلق على الفيديو قائلاَ:" تكتيكي خطير يا عيال فرفير وكلامي رصاص وساعات قناص وبطير وبعوم وبقف وبقوم وجامد وتقيل وجدع واصيل أغنيه #انااسدالغابه من مسرحيه #صباحيه مباركه مستنيكم كل خميس وجمعه وسبت في المسرح وان شاء الله قريبا تسمعو الأغنية كامله #علي ربيع توزيع وألحان صديقي المبدع عمرو جلال".

يذكر ان "صباحية مباركة يا عريس" بداية من اول الشهر الحالي، وهي المسرحية التي سيتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي.

مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"، من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.

المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبدالباقي.

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على ربيع صباحية مباركة اوس اوس اشرف عبدالباقي

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