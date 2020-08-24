لقاء سويدان برفقة عادل إمام في أحدث ظهور له

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:43 م
الزعيم
الزعيم
مصطفى فكيه
Advertisements
شاركت الفنانة لقاء سويدان، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهرت "سويدان" في الصورة برفقة الفنان عادل إمام من أحداث مسلسل "أستاذ ورئيس قسم".

يذكر أن أحدث أعمال لقاء سويدان الدرامية مسلسل "البيت الكبير 2" من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلى وينتمي لمسلسلات الـ60 حلقة.

المسلسل بطولة لوسي، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبري، ودنيا المصري، ومي فخري، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثاني داليا مصطفى، عبير صبري، ومجدي كامل.
لقاء سويدان برفقة عادل إمام في أحدث ظهور له
لقاء سويدان برفقة عادل إمام في أحدث ظهور له

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاء سويدان عادل امام استاذ ورئيس قسم

أخبار تهمك

رغم انخفاض الإصابات.. أستاذ صحة يحذر المصريين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة في عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

موعد المرحلة الثانية.. 4 قرارات جديدة بشأن تنسيق 2020

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يُعاند الأهلي ويرفض ضم "صخرة الدفاع"

منذ أقل من نصف ساعة

القوى العاملة تعلن عن 7599 فرصة عمل برواتب تصل إلى 6500 جنيه

منذ حوالي 7 ساعات

صراع جديد بين الأهلي والزمالك لضم نجم الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. كريستيانو رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

منذ حوالي 9 ساعات

مجزرة.. كومان يقرر الاستغناء عن 4 لاعبين

منذ نصف ساعة

تطورات صفقة انتقال فان دي بيك لصفوف برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

خالد الغندور يوجه رسالة خاصة إلى وليد سليمان

منذ ساعة

فيجو يكشف حقيقة تحرك ريال مدريد لضم ميسي

منذ ساعة و نصف

ليس باهر المحمدي.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم الإسماعيلي

منذ ساعة و نصف

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ يوم

التعليم العالي تزف بشرى سارة بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

برشلونة يعثر على بديل ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

كومان يستقر على الراحلين عن برشلونة

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

قبل انطلاق تصويره.. جلسات عمل مكثفة من أجل "البيت الكبير2"

مجدي كامل يواصل تصوير "البيت الكبير" في دهشور

رسالة عبير صبري لـ زوجها أيمن البياع

داليا مصطفى: تلقيت ردود أفعال غير متوقعة عن مسلسل |البيت الكبير 2"

بطلات "البيت الكبير" يتألقن علي يد "سما صفوت" (صور)

شاهد لقاء سوزان فى أحدث إطلالتها

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:01 م

فايلر يُعاند الأهلي ويرفض ضم "صخرة الدفاع"

مجزرة.. كومان يقرر الاستغناء عن 4 لاعبين

06:00 م

ليس باهر المحمدي.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم الإسماعيلي

05:01 م

مفاجأة في عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

04:37 م

كومان يستقر على الراحلين عن برشلونة

05:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى