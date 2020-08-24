لقاء سويدان برفقة عادل إمام في أحدث ظهور له

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شاركت الفنانة لقاء سويدان، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



حيث ظهرت "سويدان" في الصورة برفقة الفنان عادل إمام من أحداث مسلسل "أستاذ ورئيس قسم".



يذكر أن أحدث أعمال لقاء سويدان الدرامية مسلسل "البيت الكبير 2" من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلى وينتمي لمسلسلات الـ60 حلقة.



المسلسل بطولة لوسي، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبري، ودنيا المصري، ومي فخري، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثاني داليا مصطفى، عبير صبري، ومجدي كامل.

