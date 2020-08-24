كريم فهمي يتعرض لأزمة صحية.. تعرف على التفاصيل

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:42 م
كريم فهمي
كريم فهمي
مي مرسي
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تعرض الفنان كريم فعمي لمزق في الرقبة وأعلن عن ذلك من خلال مشاركته صورة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "فهمي" تعليقا على الصورة قائلا: "الحمد لله مزق في الرقبة بس مش بسبب الصورة ديه" وظهر في خلفية الصورة الإعلامي رامي رضوان.

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمي مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه" بجانب ياسمين عبد العزيز وشريف منير وعدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.

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