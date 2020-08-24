عثمان: زيارة أمين منظمة السياحية العالمية لمصر رسالة تسويقية للعالم (فيديو)

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن زيارة الأمين العام لمنظمة السياحية العالمية، لمصر، ولقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة للعالم أن صناعة السياحة أصبحت في ضمير القيادة السياسية وهذا أمر غير معهود.





وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن زيارة الأمين العام لمنظمة السياحية العالمية، لمصر في أول زيارة له خارج أوروبا منذ ظهور جائحة كورونا اعتراف صريح بالتناول الصحيح والشفافية الرائعة من قبل الدولة المصرية في التعامل مع الجائحة.





وتابع رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن مجيء 120 ألف سائح لمصر، وعودتهم بسلام لبلادهم، كان فرصة جيدة لإعلان عودة السياحة الثقافية مع بداية شهر سبتمبر، منوهًا بأن زيارة الأمين العام لمنظمة السياحية العالمية في هذا التوقيت لها دلالة ومعنى كبير، ومناشدته للعالم لزيارة مصر من الغردقة سيكون له مردود كبير وجيد على السياحة أكثر من كثير من الحملات التسويقية.











