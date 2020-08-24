عثمان: زيارة أمين منظمة السياحية العالمية لمصر رسالة تسويقية للعالم (فيديو)
الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:21 م
رقية جمال
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قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن زيارة الأمين العام لمنظمة السياحية العالمية، لمصر، ولقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة للعالم أن صناعة السياحة أصبحت في ضمير القيادة السياسية وهذا أمر غير معهود.
وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن زيارة الأمين العام لمنظمة السياحية العالمية، لمصر في أول زيارة له خارج أوروبا منذ ظهور جائحة كورونا اعتراف صريح بالتناول الصحيح والشفافية الرائعة من قبل الدولة المصرية في التعامل مع الجائحة.
وتابع رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن مجيء 120 ألف سائح لمصر، وعودتهم بسلام لبلادهم، كان فرصة جيدة لإعلان عودة السياحة الثقافية مع بداية شهر سبتمبر، منوهًا بأن زيارة الأمين العام لمنظمة السياحية العالمية في هذا التوقيت لها دلالة ومعنى كبير، ومناشدته للعالم لزيارة مصر من الغردقة سيكون له مردود كبير وجيد على السياحة أكثر من كثير من الحملات التسويقية.
وبدعوة رسمية من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وصل الى القاهرة زوراب بولوليكاشيفلى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية على رأس وفد يضم مسئولين من المنظمة المعنيين بالتعاون الدولي والفني ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك في أول زيارة له خارج أوروبا منذ أزمة فيروس كورونا المستجد واستئناف السفر والطيران في إسبانيا.
وقد استقبله بميناء القاهرة الجوي وزير السياحة والآثار، حيث استقلا الطائرة متجهين إلى مدينة الغردقة لتفقد التدابير والإجراءات الاحترازية المقررة وضوابط السلامة الصحية المعتمدة في الفنادق والمتاحف والأنشطة البحرية في الغردقة وكذلك مطار الغردقة الدولي، وذلك بعد استئناف مصر للحركة السياحة الوافدة إليها اعتبارا من الأول من يوليو 2020.
وسوف يعقد الجانبان عدد من المباحثات الثنائية واللقاءات مع المستثمرين بالقطاع السياحي، بالإضافة إلى زيارة عدد من المتاحف والمواقع الأثرية والسياحية بمصر.
من الجدير بالذكر أن زيارة الأمين العام للمنظمة هي أول زيارة له خارج أوروبا بعد أزمة فيروس كورونا المستجد واستئناف السفر والطيران في إسبانيا.
وحرص وزير السياحة والآثار أثناء مقابلة الأمين العام على الاشادة بالجهود التي بذلتها المنظمة والأمين العام، وما زالت لتخفيف تبعات الجائحة على قطاع السياحة وسرعة التعافي منها استئناف السياحة الخارجية، بالإضافة إلى المبادرات العديدة التي أطلقتها المنظمة وأخرها تلك المتعلقة بمكافحة المخلفات من البلاستيك، وكذلك المتعلقة بمسابقتي الشركات الصغيرة الناشئة وحلول التعافي من الجائحة.
كما حرص الأمين العام على التأكيد على دعوة الدكتور خالد العناني لحضور الاجتماع ال 112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية الذى سينعقد في جورجيا في منتصف سبتمبر المقبل بمشاركة وزراء ورؤساء هيئات السياحة من مختلف دول العالم، حيث سيتم استعراض الاتجاهات والآفاق الحالية للسياحة الدولية إثر أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب عدد من الموضوعات الأخرى وعلى رأسها تقريري لجنتي التنافسية والسياحة المستدامة.
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