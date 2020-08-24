لهذا السبب دينا الشربيني تريند "تويتر"

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 04:56 م
دينا الشربيني
دينا الشربيني
مصطفى فكيه
Advertisements
تصدر اسم الفنانه دينا الشربيني، تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" وذلك بعد ظهورها في كليب أماكن السهر لزوجها المطرب عمرو دياب الذي طرحه اليوم عبر قناته الرسيمة بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

يذكر أن أغنية "اماكن السهر" من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والحليب من إخراج أحمد النجار.

ومن ناحية أخرى يواصل الهضبة نشاطه الفني المكثف كعادته حيث تعاقد مع منصة نتفليكس العالمية على إنتاج عمل درامي من بطولته سيعود به إلى التمثيل بعد غياب طويل.

كما أعلن أيضا عن احيائه حفل أون لاين خلال الفترة القادمة وهو الحفل الأول له بهذه التقنية.
لهذا السبب دينا الشربيني تريند "تويتر"
لهذا السبب دينا الشربيني تريند "تويتر"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كليب اماكن السهر عمرو دياب دينا الشربيني تريند تويتر اماكن السهر

أخبار تهمك

تفجير انتحاري في أحد مخيمات لبنان (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

القوى العاملة تعلن عن 7599 فرصة عمل برواتب تصل إلى 6500 جنيه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- وليد سليمان يرد بقوة على اتهامه بتعمد إصابة المنافسين في بيان ناري

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يعثر على بديل ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

التعليم العالي تزف بشرى سارة بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

موعد المرحلة الثانية.. 4 قرارات جديدة بشأن تنسيق 2020

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

منذ يوم

مفاجأة.. كريستيانو رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ يوم

بعد الفوز بالقمة.. الزمالك يتحرك من جديد لضم دونجا

منذ ساعتين

رغم انخفاض الإصابات.. أستاذ صحة يحذر المصريين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يتفق مع كومان على عقد ثلاث صفقات مدوية

منذ حوالي 18 ساعة

صراع جديد بين الأهلي والزمالك لضم نجم الدوري المصري

منذ 13 دقيقة

فيجو يفجر مفاجأة كبرى بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

تطورات صفقة انتقال فان دي بيك لصفوف برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة في عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

الهضبة عمرو دياب يتصدر تريند "تويتر" عقب طرحه لأغنية "بلدنا يا حلوة"

فيديو متداول للهضبة عمرو دياب وهو يحمل دينا الشربيني خلال تصوير كليبه الجديد "في أماكن السهر"

عمرو دياب يطرح "أماكن السهر" خلال ساعات

من الساحل الشمالي.. صورة جديدة للهضبة ومحمد عادل إمام

أول رد من عمرو دياب بعد إعلان "نيتفليكس" مشاركته في عمل درامي

عمرو دياب يطرح برومو "أماكن السهر"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:37 م

مفاجأة في عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

رغم انخفاض الإصابات.. أستاذ صحة يحذر المصريين من كورونا (فيديو)

12:26 م

التعليم العالي تزف بشرى سارة بشأن كورونا (فيديو)

08:34 ص

برشلونة يعثر على بديل ميسي

01:01 م

صراع جديد بين الأهلي والزمالك لضم نجم الدوري المصري

04:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى