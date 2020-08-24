لهذا السبب دينا الشربيني تريند "تويتر"

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تصدر اسم الفنانه دينا الشربيني، تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" وذلك بعد ظهورها في كليب أماكن السهر لزوجها المطرب عمرو دياب الذي طرحه اليوم عبر قناته الرسيمة بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



يذكر أن أغنية "اماكن السهر" من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والحليب من إخراج أحمد النجار.



ومن ناحية أخرى يواصل الهضبة نشاطه الفني المكثف كعادته حيث تعاقد مع منصة نتفليكس العالمية على إنتاج عمل درامي من بطولته سيعود به إلى التمثيل بعد غياب طويل.



كما أعلن أيضا عن احيائه حفل أون لاين خلال الفترة القادمة وهو الحفل الأول له بهذه التقنية.

