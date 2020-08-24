185 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية نفذتهم الأورمان بأسوان

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 04:25 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
Advertisements
نفذت جمعية الأورمان عدد (185) عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا تمامأ لمرضى القلب غير القادرين بمحافظة أسوان، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة.

وأكد محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالًا لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.

وأوضح فؤاد، أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار وفى جميع مراكز محافظة أسوان (أسوان - ادفو - دراو- كوم امبو - نصر النوبة).

وأشار فؤاد الى أن جمعية الاورمان تعلن عن أستقبالها جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب فى القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة وبحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلب والقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية وبالاستعانة ببعض الخبراء الاجانب فى بعض الحالات الحرجة، وسيتم الكشف عليهم واجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.

والجدير بالذكر أن الجمعية نجحت وحتى الأن من اجراء عدد 53 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين بجميع محافظات الجمهورية بالمجان تماما.
185 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية نفذتهم الأورمان بأسوان
185 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية نفذتهم الأورمان بأسوان
185 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية نفذتهم الأورمان بأسوان
185 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية نفذتهم الأورمان بأسوان
185 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية نفذتهم الأورمان بأسوان
185 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية نفذتهم الأورمان بأسوان

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرضى عملية الأورمان أسوان

أخبار تهمك

برشلونة يعثر على بديل ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ يوم

برشلونة يتفق مع كومان على عقد ثلاث صفقات مدوية

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة في عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ ثلث ساعة

فيجو يفجر مفاجأة كبرى بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

تطورات صفقة انتقال فان دي بيك لصفوف برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

رغم انخفاض الإصابات.. أستاذ صحة يحذر المصريين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- وليد سليمان يرد بقوة على اتهامه بتعمد إصابة المنافسين في بيان ناري

منذ حوالي 4 ساعات

القوى العاملة تعلن عن 7599 فرصة عمل برواتب تصل إلى 6500 جنيه

منذ حوالي 5 ساعات

بعد الفوز بالقمة.. الزمالك يتحرك من جديد لضم دونجا

منذ أقل من ساعتين

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ يوم

مفاجأة.. كريستيانو رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

منذ يوم

موعد المرحلة الثانية.. 4 قرارات جديدة بشأن تنسيق 2020

منذ حوالي 6 ساعات

التعليم العالي تزف بشرى سارة بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تفجير انتحاري في أحد مخيمات لبنان (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

إجراء 40 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين في كفر الشيخ (صور)

الأورمان تعلن عن إجراء عمليات قلب مفتوح وقسطرة لغير القادرين بكفر الشيخ

ضمن مبادرة "حياة كريمة".. عمليات قلب مفتوح وقسطرة علاجية بسوهاج

"حياة كريمة" تعلن عن إجراء 65 عملية قلب مفتوح وقسطرة بالمجان بالبحيرة (صور)

عمليات قلب مفتوح وقسطرة علاجية بمحافظة المنيا

'الأورمان' تطلق مبادرة 'طمن قلبك' لعلاج مرضى القلب غير القادرين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:37 م

مفاجأة في عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

رغم انخفاض الإصابات.. أستاذ صحة يحذر المصريين من كورونا (فيديو)

12:26 م

التعليم العالي تزف بشرى سارة بشأن كورونا (فيديو)

08:34 ص

برشلونة يعثر على بديل ميسي

01:01 م

موعد المرحلة الثانية.. 4 قرارات جديدة بشأن تنسيق 2020

11:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى