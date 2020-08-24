أمين منظمة السياحة العالمية: "متحف الحضارة صرحًا ثقافيًا متكاملًا"

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 04:19 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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أعرب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، عن إعجابه بما شاهده بالمتحف من عظمة وجمال وخاصة منطقة البانوراما الخارجية علي البحيرة الرائعة.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وزوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية والوفد المرافق له، المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط اليوم الاثنين.

وتأتي الزيارة في إطار الجولة الحالية التي يقوم بها الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية لمصر على رأس وفد من مسئولي المنظمة المعنيين بالتعاون الدولي والفني ومنطقة الشرق الأوسط.

وبدأت الزيارة بجولة بمنطقة البانوراما الخارجية للمتحف على بحيرة عين الصيرة، ثم القاعة الرئيسية، وقاعة العرض المتغير التي تعرض 4 حرف تراثية رئيسية هم (الفخار، والنسيج، والنجارة، والحلى).

ولفت بولوليكاشفيلي إلى أن هذا المتحف لن يكون متحفاَ آثريا فقط وإنما صرحاُ ثقافيًا وترفيهيًا متكاملًا يحكى الأوجه المختلفة للحضارة المصرية، حيث أنه بالاضافة الي قاعات العرض المتحفي يضم المتحف مسرحًا وسينما ومجموعة كافتريات ومدرسة تربية متحفية للأطفال وهو ما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة حيث أصبحت المتاحف والمراكز الحضارية لها دور كبير في التنمية المستدامة من خلال تسليط الضوء على التغيرات الاجتماعية والثقافية في المجتمع.

وهناك استعدادات كبيرة تتم على قدم وساق للانتهاء من جميع الأعمال بالمتحف القومي للحضارة المصرية لافتتاحه الوشيك، حيث يعتبر هذا المتحف من أهم المشروعات التي تقوم بها الدولة المصرية وتتم بالتعاون مع منظمة اليونسكو ليصبح من أكبر متاحف الحضارة في مصر والشرق الأوسط ذو رؤية جديدة للتراث المصري العريق حيث يضم المتحف جميع مظاهر الثراء والتنوع للحضارة المصرية منذ عصر ما قبل التاريخ إلى وقتنا الحاضر.
أمين منظمة السياحة العالمية: "متحف الحضارة صرحًا ثقافيًا متكاملًا"
أمين منظمة السياحة العالمية: "متحف الحضارة صرحًا ثقافيًا متكاملًا"
أمين منظمة السياحة العالمية: "متحف الحضارة صرحًا ثقافيًا متكاملًا"
أمين منظمة السياحة العالمية: "متحف الحضارة صرحًا ثقافيًا متكاملًا"
أمين منظمة السياحة العالمية: "متحف الحضارة صرحًا ثقافيًا متكاملًا"
أمين منظمة السياحة العالمية: "متحف الحضارة صرحًا ثقافيًا متكاملًا"
أمين منظمة السياحة العالمية: "متحف الحضارة صرحًا ثقافيًا متكاملًا"
أمين منظمة السياحة العالمية: "متحف الحضارة صرحًا ثقافيًا متكاملًا"

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