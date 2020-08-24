إيران تسجل 2245 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 2245 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 361150 إصابة.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية، في بيان لها، إنه تم تسجيل 133 وفاة جديدة بالوباء، ليرتفع الإجمالي إلى 20776 وفاة، فيما تعافى 311365 شخصا.

وكشفت الصحة الإيرانية، أن 3848 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة، ويرقدون في غرف العناية المركزة، منوهة بارتفاع عدد الفحوص للكشف عن كورونا في البلاد حتى اليوم إلى 3.062.422 فحصا.

ولا يزال 26 إقليما إيرانيا من أصل 31، في وضع صحي خطير، حيث تم تصنيف 15 إقليما منها في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: طهران، قم، مازندران، غلستان، خراسان شمالي، أردبيل، أصفهان، خراسان رضوي، البرز، كرمان، سمنان، أذربيجان الشرقية، مركزي، يزد، جيلان.

فيما تم وضع 11 إقليما في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي: فارس، ايلام، لرستان، هرمزغان، زنجان، قزوين، أذربيجان الغربية، بوشهر، همدان، تشهار محل وبختياري، كهكيلوية وبويرأحمد.