البحرين ترفع سقف الدين إلى 15 مليار دينار

قال مجلس الوزراء البحريني اليوم إن البحرين رفعت سقف الدين إلى 15 مليار دينار (39.79 مليار دولار) من 13 مليار دينار لتمويل الإنفاق العام، وذلك في ظل تقلص إيرادات الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.









وبحسب (رويترز) أوضح مجلس الوزراء أن قرار رفع سقف الدين يستهدف أيضا سداد نفقات أخرى وتغطية أقساط الدين للسنوات المالية من 2020 إلى 2022.









كانت البحرين رفعت سقف الدين إلى 13 مليار دينار في 2017.