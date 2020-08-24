الصين تبحث تعزيز التجارة مع أوروبا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:20 م
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم، أنه من المقرر أن يبدأ وزير الخارجية وانج يي، جولة أوروبية غدا، حيث سيقوم ببحث جهود تعزيز الاقتصاد ومكافحة وباء كورونا.


وبحسب "الألمانية" نقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن المتحدث باسم الوزارة، تشاو ليجيان، قوله في إحاطة صحفية دورية ببكين اليوم، إن وانج سوف يزور إيطاليا وهولندا والنرويج وفرنسا وألمانيا، خلال الفترة بين 25 من أغسطس والاول من سبتمبر.


من ناحية أخرى، قال المتحدث إن وزير الخارجية المجري سيزور الصين قريبا أيضا.

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