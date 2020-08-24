خبراء إقتصاديون يقللون من إمكانية إسعاف إكتشاف الغاز للإقتصاد التركي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 02:40 م
أردوغان
أردوغان
وكالات
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قال خبراء اقتصاد، إن اكتشافات الغاز في البحر الأسود لن تنقذ الاقتصاد التركي، وأن الرئيس رجب طيب أردوغان وصهره البيرق على خطأ في اعتقادهما بأن اكتشاف الغاز سيكون الدواء الشافي لمشاكل تركيا الاقتصادية المزمنة.

 

وشكك مايكل روبن الكاتب والمحلل في مقال بمجلة ناشيونال إنترست الأمريكية من قيمة ما أعلنه أردوغان، مشيرًا إلى أن الاقتصاد التركي الذي يعاني من عثرات متواصلة.

 

وكان تقرير ناشيونال إنترست الأمريكية، أوضح أن عجز الطاقة في الحساب الجاري لتركيا عام 2019 بلغ 34 مليار دولار، ورغم الآمال بأن يملأ الغاز الطبيعي هذه الفجوة، لكن الغاز - الذي لن يجد معظمه طريقه إلى السوق في أي وقت قريب - لن يكون علاجا لجميع المشاكل الاقتصادية في تركيا.

 

وكشفت وكالة أسوشيتد برس في تقرير، إن الكمية المكتشفة من الغاز  ليست مؤثرة، ولن تحول البلاد إلى مصدر إقليمي كبير للطاقة، ولن يكون لها تأثير مالي كبير، كما يقول أردوغان.

 

 ونقلت الوكالة عن رئيس قسم بحوث العملة في شركة كومرتس بانك، أولريش لويشتمان، قوله إن الاكتشافات تلك لن تحدث التأثير الكبير الذي يتوقعه البعض، بعدما أشارت تقارير سابقة إلى أن الاكتشاف سيغطي احتياجات تركيا من الطاقة لعقدين قادمين.


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