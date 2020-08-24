بينهم النائب العام.. المشاركون في اختبارات البرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة

بالتزامن مع انطلاق اختبارات اختيار الدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، شكلت الأكاديمية الوطنية للتدريب 15 لجنة مقابلات شخصية بمشاركة الوزراء والمسؤولين، في إطار حرص الدولة المصرية لتأهيل وتمكين العاملين بالجهاز الإداري في كافة المجالات.





15 لجنة للاختيار

في ضوء اختيار الدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، شكلت الأكاديمية الوطنية للتدريب 15 لجنة مقابلات شخصية بمشاركة الوزراء والمسؤولين، وتستمر المقابلات لمدة خمسة أيام متتالية.





وتتألف كل لجنة من لجان المقابلات الشخصية من ثلاثة أعضاء، الأول رئيس اللجنة ويكون وزيرًا أو محافظًا أو رئيس هيئة أو رئيس جامعة، والعضوين الآخرين أحدهما خبير في أحد المجالات العامة كالسياسة والقانون والموارد البشرية والمالية والإعلام، والثاني أحد العاملين بالأكاديمية.





النائب العام

يشارك المستشار حماده الصاوي النائب العام، في لجان المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.





وزير الاتصالات

ويشارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في لجان المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP والتى تعقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.





وزيرة الهجرة

وضمن المشاركين، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.





وزير التنمية المحلية

كما شارك اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في المقابلات الشخصية.





رئيس الهيئة العامة للاستثمار

وأيضًا، شارك المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رئيسا لإحدى لجان المقابلة الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالدفعة الثالثة بالبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.





رئيس الوطنية للانتخابات

كما انضم المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، للمشاركة في مقابلات الدفعة الثالثة.



