بعد الهجوم عليه.. تعرف على أرقام مروان محسن في 4 سنوات مع الأهلي

تعرض مروان محسن مهاجم الأهلي ومنتخب مصر لحملة هجوم وانتقادات عنيفة خلال الأيام الماضية، وذلك بسبب تواضع مستواه في الفترة الماضية وآخرها مباراة القمة ضد الزمالك التي أقيمت السبت الماضي وخسرها الأحمر بنتيجة 3 – 1 في لقاء الجولة 21 من بطولة الدوري الممتاز.









وانتشرت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية تؤكد أن مروان محسن طلب الخروج على سبيل الإعارة من الأهلي في الفترة الماضية، وأكدت تقارير أخري عدم تفعيل إدارة القلعة الحمراء العقد الجديد للاعب وهو ما نفاه وكيله تمامًا.









ماذا قدم مروان محسن مع الأهلي؟

انضم مروان محسن للنادي الأهلي في صيف عام 2016 قادما من النادي الإسماعيلي في صفقة قياسية كلفت خزينة القلعة الحمراء وقتها 10 مليون جنيه وهذا كان مبلغ كبير في ذلك الوقت.









خاض مروان محسن 73 مباراة مع النادي الأهلي في مختلف البطولات، بإجمالي دقائق لعب فعلية بلغت (4088 دقيقة)، سجل 18 هدفًا، وصنع لزملائه 6 أهداف، وحصل على 12 بطاقة صفراء ولم يتعرض للطرد.









شارك مروان في 45 مباراة مع الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز، بإجمالي دقائق لعب فعلية (2271 دقيقة)، سجل 13 هدفًا، وصنع 6 أهداف، وحصل على 10 بطاقات صفراء.









بينما خاض المهاجم صاحب الـ31 عامًا، 18 مباراة مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، وبلغ عدد دقائق المشاركة الفعلية له (1230 دقيقة)، وسجل 4 أهداف، وحصل على إنذارين فقط.









ولعب مروان 6 مباريات بكأس مصر (311 دقيقة)، وشارك في 6 دقائق بكأس السوبر المصري ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.









كما خاض 3 مباريات في البطولة العربية للأندية بواقع (270 دقيقة)، وسجل هدف وحيد كان في شباك فريق الوصل الإماراتي في ذهاب دور الـ16 بالبطولة وانتهت المباراة وقتها بالتعادل 2/2.









توج مروان محسن خلال مشواره مع الأهلي بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز (3 مرات)، وكأس السوبر المحلي (مرتين)، وكأس مصر (مرة وحيدة)، كما حصل على "وصافة" دوري أبطال إفريقيا (مرتين) مع المارد الأحمر.









تبلغ القيمة التسويقية لمروان محسن 800 ألف يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" الشهير.