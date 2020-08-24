ارتفاع الدين العام المستحق على الأردن بنسبة 6.4%

ارتفع إجمالي الدين العام المستحق على الأردن في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 6.4 بالمئة إلى 32.01 مليار دينار (45.1 مليار دولار) مقارنة مع 30.07 مليار دينار في نهاية 2019.





وأظهرت الإحصاءات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية يوم الاثنين أن الدين الداخلي للأردن في نهاية مايو أيار بلغ 19.27 مليار دينار والدين الخارجي 12.74 مليار دينار.





تبلغ نسبة الدين العام الأردني 101 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.