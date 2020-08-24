هل تتبقى أماكن شاغرة بكليات القمة؟.. ملامح المرحلة الثانية للتنسيق

في وقت قاربت فيه المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة على الانتهاء بدأت ملامح المرحلة الثانية تظهر، وهي المرحلة التي ينتظرها الطلاب الذين لم يوفقوا في التقديم بالمرحلة الأولى وفقا للشروط التي وضعتها وزارة التعليم العالي بشأن تلك المرحلة.





كانت وزارة التعليم العالى أعلنت الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر، أى بنسبة 94.40% والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90%، وهو ما يتيح لـ 149685 طالب من الحاصلين على شهادة الثانوية تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز ملامح المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة وفقا لما أعلنه المختصون:





- الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أكد أنه سيتم إعلان نتائج المرحلة الأولى من التنسيق فور الانتهاء منها وذلك خلال 3 أيام من انتهاء التسجيل، ثم إعلان بدء المرحلة الثانية بنفس اليوم.





- وزارة التعليم العالي توقعت اكتمال أعداد ما يطلق عليه كليات القمة بالشعبة العلمية خلال المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2020-2021، نتيجة ارتفاع المجاميع، في حين س تبقى أماكن شاغرة في كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات للمرحلة الثانية من التنسيق.





- من المرجح اكتمال كليات الإعلام والسياسة والاقتصاد والألسن، في المرحلة الأولى للتنسيق، فيما يخص الشعبة الأدبية، وستتوافر أماكن بباقي الكليات في المرحلة الثانية للتنسيق.





- تبدأ المرحلة الثانية من التنسيق لعام ٢٠٢٠ بعد الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى، والتي بدأت يوم ٢١ أغسطس وسوف تمتد لمدة ٥ أيام وذلك حتى يوم ٢٦ أغسطس الجاري، وسيتم الإعلان عن النتيجة يوم ٢٧ أو ٢٨ أغسطس الحالي، وعلى هذا فيبدأ التسجيل في المرحلة الثانية يوم السبت ٢٩ أغسطس.





يذكر أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2020 بلغ حتى الآن 120 ألف طالبًا وطالبة، ويستمر توافد طلاب الثانوية العامة 2020 على مكاتب التنسيق ومعامل الحاسبات الآلي بالجامعات وسط إجراءات مشددة لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا ذلك الوباء الذي يطارد العالم منذ نهاية عام 2019.















