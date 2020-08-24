بعد غلقها 6 شهور.. مشاهد من إعادة فتح حدائق الحيوان

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 01:22 م
ارشيفية
ارشيفية
ياسمين مبروك
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في ضوء مرحلة التعايش مع فيروس كورونا المستجد، فتحت حدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات، أبوابها، أمام الزوار، عقب غلقها 6 شهور، حيث تشهد عروض جديدة من الحيوانات كالزرافات والنمر.

ويرصد "الفجر"، مشاهد اليوم الأول من إعادة فتح حدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات. 

إقبال ملحوظ

بمجرد إعادة افتتاح حدائق الحيوان، شهدت إقبال ملحوظ من قبل زوراها وسط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية سواء على منافذ الدخول أو داخل الحديقة.

الإجراءات الاحترازية 

ويطبق جميع العاملين بالحدائق، إجراءات احترازية لحماية الزوار، بانتشار الدوريات لتوعية المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات الواقية.

وقبل دخول الحدائق، يطبق الكشف بقياس درجة الحرارة، التشديد على ارتداء الكمامات، وعمل اللوحات الإرشادية، تنصح الزائرين بالتباعد الاجتماعي، وأخرى للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى مظلات للوقاية من درجة الحرارة.

كما تم توفير المطهرات الشخصية للعاملين على تغذية الحيوانات، بالإضافة إلى توفير أدوات الرش للأرضيات والمشايات للحيوانات لحماية الزوار والوقاية من فيروس كورونا.

تقليل الزحام 

ونوهت وزارة الزراعة، بتحديد قدرة استيعاب للجمهور بنسبة 30% من القوة الاستيعابية للحديقة، أي الالتزام بعدم وجود أكثر من 3 آلاف زائر داخل حديقة حيوان الجيزة.

عروض جديدة

ودبرت حديقة حيوان الجيزة، 3 زرافات جديدة عن طريق البدل، وحمارًا وحشيًّا، و4 سباع بحر منقسمة إلى اثنين بحديقة الجيزة ومثلهما بحديقة الإسكندرية، إضافةً نمرَين.

وأغلقت أبواب حدائق الحيوان منذ 17 مارس الماضي في ضوء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير بكل القطاعات التابعة لها.

وكان مجلس الوزراء، قرر اعتبارًا من اليوم الاثنين، سيتم إعادة فتح الحدائق والمتنزهات والملاهي التي تعمل بنظام التذاكر بسعة قصوى 50%.

وتعتبر حديقة الحيوان بالجيزة من بين الحدائق العامة التي سيتم إعادة فتحها اعتبارا من اليوم الاثنين وسيتم السماح فقط ب50% من الطاقة الاستيعابية لرواد الحديقة وهي 3 آلاف تذكرة لتحقيق التباعد الاجتماعي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

واستعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لاستئناف نشاط الحدائق التابعة للوزرة، وعلى رأسها حديقة الحيوان، وسط إجراءات احترازية مشددة.

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