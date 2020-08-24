عاجل.. المحكمة الاقتصادية تتنحي عن نظر محاكمة محسن السكري

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:14 م
ارشيفية
ارشيفية
مـروة هيـكل
Advertisements
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة إحالة نظر جلسات إعادة محاكمة محسن السكرى، بتهمة غسيل الأموال، لرئيس محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخري لنظرها لإستشعارها الحرج.

وكانت محكمة الجنايات المنعقدة بالتجمع الخامس برئتسة المستشار علي الهواري قررت إحالة القضية للمحكمة الاقتصادية.

وكشف قرار الإحالة فى القضية رقم 42276 لسنة 2011 جنايات مدينة نصر أول، أن المتهم محسن منير على حمدى السكرى، صاحب شركة للتسويق العقارى، ارتكب جريمة غسيل أموال قيمتها مليون و995 ألف دولار، بأن أودع مبلغ 300 ألف دولار بحسابه لدى أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ، كما حاز مبلغ مليون و545 ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدى أخرين، أشرف منير على حمدى السكرى، ومحمد محمد سمير، مبلغ 150 ألف دولار، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها على النحو المبين بالتحقيقات.


وشهد مقدم شرطة بإدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية، أنه تنفيذا لقرار النيابة العامة فى القضية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، والمتهم فيها "محسن منير على حمدى السكري"، قام بضبطه واصطحبه إلى محل إقامته بمدينة الشيخ زايد بحى السادس من أكتوبر للإرشاد عن المبلغ، حيث سلمه المتهم مبلغ مليون و545 ألف دولار داخل حقيبة جلدية مخبأة داخل موقد للطعام، ثم انتقل صحبة المتهم إلى البنك، وسحب مبلغ 300 ألف دولار، والسابق إيداعه له بتاريخ 3-8-2008.

وأضاف الشاهد الأول، أن المتهم قرر له باحتفاظه لدى آخرين مبلغ 150 ألف دولار، المتبقية من المبلغ المتحصل عليه، حيث سلم شقيقه "أشرف منير على حمدى السكري" مبلغ 110 آلاف دولار، كما سلم "محمد محمد سمير زكي" 40 ألف دولار.

وشهد الشاهد الثانى مقدم شرطة بإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن تحرياته أكدت قيام المتهم بغسل أموال بلغت قيمتها مليونى دولار.

وأضاف، أنه فى إطار سعى المتهم لغسل تلك الأموال، باشر عليها العديد من الأفعال المادية بقصد إخفاء وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضافة صفة المشروعية عليها، وذلك بأن أودع جزء منها 300 ألف دولار بحساب التوفير الخاص به بالبنك، زاعما بأنه قيمة جزء من بيع فيلته السكنية بأحد المنتجعات بمدينة شرم الشيخ، كما احتفظ بمبلغ مليون و545 ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، تم ضبطه بحقيبة خباعا داخل موقد للطعام.

واستطرد، أن المتهم أودع لدى آخرين مبلغ 150 ألف دولار، ولم تسفر التحريات عن علمهما بمصدر تلك الأموال، وأورد الشاهد بأقواله أن جميع التصرفات التى أتاها المتهم كانت بقصد إخفاء وتمويه طبيعة ومصدر تلك الأموال، وإضفاء صفة المشروعية عليها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر محسن السكري جلسات المحاكمه بوابة الفجر الفجر اليوم 45 دولار

أخبار تهمك

القوى العاملة تعلن عن 7599 فرصة عمل برواتب تصل إلى 6500 جنيه

منذ أقل من ساعة

ديبالا بديل ميسي في برشلونة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

خبر سار في الأهلي قبل مواجهة الجونة

منذ 34 دقيقة

تطورات صفقة انتقال فان دي بيك لصفوف برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن غياب نجمه عن مباراة الجونة

منذ أقل من ساعة

فينالدوم يسعى للانتقال إلى برشلونة تحت قيادة كومان

منذ حوالي 3 ساعات

تفجير انتحاري في أحد مخيمات لبنان (فيديو)

منذ ساعة و نصف

التعليم العالي تزف بشرى سارة بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من نيمار على خسارة لقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 10 ساعة

نجم الأهلي يدافع عن نفسه بعد واقعة القمة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن موعد عودة محمد محمود للتدريبات الجماعية

منذ ساعة و نصف

فيجو يفجر مفاجأة كبرى بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

اخر تطورات مفاوضات برشلونة مع إنتر ميلان لضم لاوتارو مارتينيز

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يتفق مع كومان على عقد ثلاث صفقات مدوية

منذ حوالي 13 ساعة

محاولات مكثفة لاستعادة ثنائي الأهلي أمام الجونة

منذ ساعتين

مفاجأة.. كريستيانو رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

28 يوليو.. أولى جلسات محاكمة مخترقي البريد الإلكتروني للمؤسسات الحكومية والخاصة

اليوم.. أولى جلسات محاكمة العصابة الدولية المتهمة باختراق بريد المؤسسات الحكومية والخاصة

النائب العام يجدد طلبه لـ"الإنتربول" بالقبض على 5 ضباط بالحرس الثوري الإيراني

في قضية "غسل الأموال".. دفاع محسن السكري يطلب بإخلاء سبيله بأي ضمان

إحالة قضية اتهام محسن السكري بغسل الأموال لـ"المحكمة الاقتصادية"

دفاع محسن السكري يطالب بإخلاء سبيل موكله في قضية غسل الأموال

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:40 ص

القوى العاملة تعلن عن 7599 فرصة عمل برواتب تصل إلى 6500 جنيه

التعليم العالي تزف بشرى سارة بشأن كورونا (فيديو)

08:34 ص

تفجير انتحاري في أحد مخيمات لبنان (فيديو)

11:01 ص

مفاجأة.. كريستيانو رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

09:01 ص

تطورات صفقة انتقال فان دي بيك لصفوف برشلونة

07:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى