بريطانيا: الإعلان عن معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات لحظة مهمة للمنطقة

أكدت وزارة الخارجية البريطانية، أن الإعلان عن معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات لحظة مهمة للمنطقة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين.

تنفس الفلسطينيون الصعداء، بإعلان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، معاهدة السلام مع إسرائيل، والاتفاق على وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

الاتفاق الذي لاقى ترحيبا وإشادات عربية وعالمية، مثّل خرقا دبلوماسيا دافعا باتجاه تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة، وضع نصب أعينه حقوق الفلسطينيين وطموحاتهم، في وقت كانت واحدة من أهم المناطق (الأغوار) تحت تهديد الضم الإسرائيلي.

أهمية المناطق الفلسطينية المهددة بالضم الإسرائيلي، والتي كان لقرار إماراتي شجاع، وقفه، في خطوة ستسهم في الحفاظ على حقوق الفلسطينيين الاقتصادية والغذائية.

في يونيو الماضي، قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن 112 ألف فلسطيني يعيشون في التجمعات التي تهدد إسرائيل بضمها، "عدد التجمعات الفلسطينية في الضفة التي يريد الاحتلال ضمها، 43 تجمعا".

وتتوزع التجمعات الفلسطينية الواقعة تحت تهديد الضم، الذي ضمن الإمارات عدم تنفيذه، على 10 تجمعات في شمال الضفة و 30 تجمع في وسط الضفة و 3 تجمعات في جنوبها.. "المساحة الإجمالية للمناطق التي تريد إسرائيل ضمها، حوالي 477 كيلو متر".