WhatsApp تعمل على أدوات تخزين جديدة للمساعدة في تنظيف الملفات الكبيرة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:45 ص
بوابة الفجر
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يعمل عملاق التراسل الفوري واتسآب - WhatsApp على كبير من الميزات الجديدة مثل دعم متعدد الأجهزة للسماح لنا بتسجيل الدخول إلى أجهزة مختلفة في وقت واحد، بالإضافة إلى ميزة جديدة تم اكتشافها وهي قسم استخدام التخزين الذي تم تجديده والذي سيسمح للمستخدمين بفهم التخزين الذي تستخدمه محادثات WhatsApp والصور والملفات الأخرى على هواتفهم الذكية بشكل أفضل.

تم اكتشاف هذه الميزة من خلال WABetaInfo المتخصص باخبار واتسآب - WhatsApp، حيث انها كانت قيد الاختبار خلال الشهرين الماضيين.

يفصل قسم استخدام التخزين الحالي (على اليسار) النصوص والوسائط والملفات الأخرى على أساس كل محادثة. هذا يعني أنه إذا كان لديك عدد لا يحصى من الدردشات النشطة ، فسيتعين عليك البحث في كل واحدة منها لحذف الصور ومقاطع الفيديو.

سيأخذ القسم المعاد تصميمه (على اليمين) نهجًا أكثر مباشرة ويعرض شريط تخزين في الأعلى. سيعطيك فكرة عن مقدار مساحة تخزين هاتفك المستخدمة لملفات WhatsApp. يمكن أن يكون هذا أمرًا لافتًا للنظر أو العديد ممن يحبون تخزين مقاطع الفيديو التحفيزية ورسائل صباح الخير والميمات على هواتفهم.

بعد ذلك ، سيقدم لك WhatsApp ميزة "التنظيف المقترح" الجديدة. والقيام بمراجعة الملفات المعاد توجيهها والكبيرة لحذفها وتحرير بعض المساحة الثمينة. سيظل لديك عرض الدردشة في النهاية ، ولكن سيتم إلحاقه الآن بميزة البحث. هذا يعني أنك ستتمكن من البحث عن الملفات وتنظيفها من محادثات محددة. من الواضح أن الجهاز الذي تراه في الأعلى يشغل أكبر مساحة تخزين على جهازك.

هذه الميزة قيد التطوير حاليًا وليست متوفرة في إصدار WhatsApp الثابت أو التجريبي. ولا يوجد موعد زمني محدد لطرحه.

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