قرار عاجل من حماية المستهلك بشأن مصروفات "الباص المدرسي"

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:36 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ - محمد عصام
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قال الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، "إن مجلس إدارة الجهاز سيعقد إجتماعا هامًا غدا الثلاثاء سيتم خلال مناقشة  الموافقة على  قرار  يسمح باسترداد جزء من مصروفات الأتوبيسات المدرسية  لأولياء الأمور.

وتابع" فرج" خلال حوار لـ "الفجر" سينشر بالكامل لاحقًا، "إنه  في حالة موافقة المجلس على القرار، يحق لأولياء الأمور استرداد نسبة 25% من إجمالي مصروفات الاتوبيسات التى قامو بسدادها للمدارس قبل بداية العام الدراسي الماضي،  بطريقتين أما الحصول على تلك الأموال نقدًا عند  إلغاء تعاقدهم مع المدرسة والأنتقال إلى مدرسة جديدة، أو في شكل خصم من قيمة المصروفات المدرسية للعام الجاري في حالة الاستمرار  بالمدرسة.

وأشار رئيس حماية المستهلك، إلى أن كل المدارس ستكون ملزمة بتنفيذ القرار، وفي حال  إمتناع اصحاب المدارس عن تنفيذ القرار سيعرضهم  لعقوبات مالية ضخمة تصل إلى مليون جنيه وفقا لنص قانون حماية المستهلك، لأنهم تحصلو على أموال من أولياء الأمور نظير نقل أولادهم، ولم يقدمو الخدمة المطلوبة منهم.

وألمح رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن عدم صدور قرار خاص باستراد المصروفات الدراسية  يرجع إلى أن وزارة التربية والتعليم، أكدت أن الخدمة التعليمية التى حصلت من أجلها المدارس على تلك المصروفات قد تمت بالفعل ولم تشهد تأجيل أو تعطيل والدليل على ذلك أن  الطلاب أنتقلوا إلى الصفوف التالية لمرحلتهم التعليمية.

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