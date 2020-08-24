خبراء الرياضة والقيادة والتنمية البشرية والفن في أول ملتقى للاعبين القادة بالاولمبياد الخاص المصري





يتبقي يومان فقط علي آنطلاق فعاليات الملتقي الوطني الأول للاعبين القادة بالأولمبياد الخاص المصري والذي يستمر حتي يوم ٢٨ من أغسطس الجاري عبر الأنترنت من خلال تطبي زووم الألكتروني.





يشارك في الملتقي عددا من الخبراء في مجالات الرياضة والقيادة والتنمية البشرية والفن ابرزهم الدكتور خالد حبيب استشاري التخطيط الاستراتيجي والموارد البشرية والدكتور أحمد الشريف الأمين العام لمؤسسة القادة للعلوم الآدارية والتنمية والدكتور أيهاب أسماعيل أستاذ فسيولوجيا الرياضة والتغذية الرياضية والدكتورة دعاء سيف آخصائي العلاج الوظائفي والتكامل الحسي والدكتور محمود فرج أخصائي اللياقة البدنية والفنانة كريمة الديب الفنانة التشكيلية وبمشاركة متميزة من الأولمبياد الخاص المصري من الدكتور باسم تهامي المدير الوطني وطارق النجار مدير المبادرات وطارق محسن مدير أعداد القادة من اللاعبين.





عبر الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري عن سعادته بتواجد كوكبة من الخبراء في المجالات المختلفة كمتحدثون في الملتقي ، مشيرا إلي أن تواجدهم يساعد بشكل كبير علي رسم صورة ذهنية جيدة عن قضية الدمج المجتمعي في المجتمع المصري.





ويناقش الملتقي عددا من المحاور والموضوعات الهامة حول مهارات القيادة الدامجة و الثقة بالنفس مع تنمية المهارات والقدرات، التخطيط الجيد لتحقيق النجاح.



