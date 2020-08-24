الإفتاء: من كان لديه ذرة من مرض فلا جمعة عليه (فيديو)

قال الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق، إن صحة الأبدان مقدمة على صحة الأديان، والإسلام دين يسر، منوها بأن الإنسان المريض لا جمعة عليه.





وأشار "الأطرش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين، إلى أنه ينبغي على المسلم إذا توجه لأداء صلاة الجمعة في ظل الظروف الحالية، عليه أن يلتزم بالاحتياطات اللازمة، كالتباعد أثناء الصلاة، حيث أن الضرورات تبيح المحظورات.





وأضاف أن من كان به ذرة من مرض، فليعتذر عن الجمعة، ولا ذنب عليه، منوها بأنه يجب أن تفتح كل المساجد لأداء صلاة الجمعة حتى لا يكون هناك زحام في المساجد.





وصرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، بأنه بدأ في اتخاذ القرارات التنفيذية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأولها التعامل مع جميع أموال الوقف بالقيمة التجارية العادلة لتحقيق شروط الواقفين مبيعًا وشراءً وتأجيرًا اعتبارًا من تاريخه، وذلك لأجل تحقيق شروط الواقفين والوفاء بأغراض الوقف.





من جانب آخر في إطار التوسع في نشر الفكر الوسطي المستنير أطلقت وزارة الأوقاف مسابقة "فهم غايات ومقاصد سور القرآن الكريم"، كما تعد لإطلاق المدارس الفكرية لتكون زادًا فكريًا صحيحًا وبخاصة للناشئة والشباب.





وفي سياق آخر، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، إن أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الدعاة، تنظم دورة تدريبية لتدريب الآئمة والدعاة، في إطار خطة الدولة لتأهيل الشباب والقيادات، موضحًا أنه تم اختيار محافظة شمال سيناء كرمزية لبداية الدورات التدريبية؛ للتأكيد على أنها في قلب الوطن.





وأكد وزير الأوقاف، أن سوء استخدام مواقع التواصل وتحولها لمواقع للسب والقذف ليست من الدين ولا الاخلاق والقيم، ويتم التعامل معها بمنتهى الحسم، لافتًا إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي له، خلال اجتماعه مع بالأمس، بعدم إجراء أو تجديد أي تعاقد على أي شيء تابع للأوقاف بغير القيمة العادلة، مشددًا على أن مال الوقف لا يسقط بالتقادم، وآن الأوان للتعامل مع أموال الوقف بالقيمة السوقية العادلة.



