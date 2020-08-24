بومبيو يصل إسرائيل في المحطة الاولي من جولته الشرق أوسطية

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:22 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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وصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى إسرائيل، اليوم الاثنين، في المحطة الأولى من جولته في الشرق الأوسط في ظل زخم مساعي إدارة ترامب للسلام العربي الإسرائيلي. وكان بومبيو أول من التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، ومن المتوقع أن يناقش الاثنان أيضا ملفات إيران والصين.

حقق الاتفاق انتصارا رئيسيا في السياسة الخارجية للرئيس دونالد ترامب في الوقت الذي يسعى فيه لإعادة انتخابه، وعكس تغييرا في الشرق الأوسط حيث تجاوزت المخاوف المشتركة بشأن إيران إلى حد كبير الدعم العربي التقليدي للفلسطينيين.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة عن اتفاق لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة، وهو ما يتطلب أيضًا من إسرائيل تجميد خططها لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة التي يريدها الفلسطينيون كجزء من دولتهم المستقبلية.

في وقت لاحق من الرحلة، كان من المقرر أن يلتقي بومبيو بشريك نتنياهو في الحكومة ووزير الدفاع بيني غانتس، وكذلك وزير الخارجية غابي أشكنازي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه بعد توقفه في إسرائيل، كان من المقرر أن يزور بومبيو السودان والإمارات والبحرين، مع احتمال توقفات إضافية في الخليج. في السودان، قال وزير الخارجية إنه سيعمل من أجل "تعميق العلاقات السودانية الإسرائيلية".

وقبيل وصول بومبيو، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف أهدافا للمسلحين في قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، ردا على إطلاق بالونات حارقة باتجاه إسرائيل في اليوم السابق، مما اشعل التوترات المتزايدة بين الجانبين في الأسابيع الأخيرة.

وقال الجيش إنه قصف "مواقع عسكرية وبنية تحتية " تابعة لحركة حماس الفلسطينية التي تحكم غزة. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع اصابات.

فقد أطلق نشطاء تابعون لحماس عشرات البالونات الحارقة على جنوب إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، مما تسبب في أضرار جسيمة للأراضي الزراعية، في محاولة للضغط على إسرائيل لتخفيف الحصار المفروض منذ سيطرة حماس على القطاع في عام 2007.

ويوم الجمعة، أطلق نشطاء فلسطينيون 12 صاروخا على إسرائيل، تم اعتراض تسعة منها، في أكبر اندلاع لأعمال العنف في الأشهر الأخيرة. وردت إسرائيل ببالونات وإطلاق صواريخ متقطع بضربات جوية على مواقع النشطاء.

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بومبيو الشرق الاوسط اسرائيل

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