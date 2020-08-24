اليوم .. حفل تأبين ضحايا حادث مرفأ بيروت بحضور وزيرة التضامن

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:49 ص
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements
تشارك نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في وقفة تأبين لضحايا حادث مرفأ بيروت بمشاركة مائة من متطوعي الهلال الأحمر، مع أخذ الإجراءات الاحترازية.

ويأتي ذلك في تمام الساعه السادسة مساء، بمقر الهلال الأحمر بمدينة نصر. 
  
هذا وكانت أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، بأنه وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأشقاء في لبنان بعد حادث تفجير مرفأ بيروت، قامت وزارة التضامن الاجتماعي تحت إِشراف المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع الجهات المعنية بحشد جهود الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وبالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، وبالتعاون مع جمعية مصر الخير وبنك الكساء، وبنك الشفاء، وجمعية رسالة، ومرسال والجمعية الشرعية، والبر والتقوى، لتقديم المساعدات الغذائية والدوائية والمواد الإغاثية لمتضرري حادث تفجير مرفأ بيروت. 

وأوضحت أنه تم تجهيز 160 طن من المواد الإغاثية الطبية والغذائية والمعقمات ومستلزمات النظافة الشخصية وملابس ومفروشات حتى الآن ومستمرون في تجهيز عدد آخر من الشحنات.

وأشارت إلي أن أول الشحنات وصلت بيروت هذا الأسبوع وسيتم إرسال باقي الشحنات تباعا لدعم الأشقاء في لبنان وسيستمر الدعم حتى يتم تجاوز هذه الأزمة.

وجديرا بالذكر أن الرئيس السيسي أكد علي "تضامن مصر حكومة وشعبا مع الأشقاء في لبنان"، و"الاستعداد لتسخير كافة الإمكانات لمساعدة ودعم لبنان في محنته".

وقدم السيسي التعزية لنظيره اللبناني ميشال عون، في ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع مساء الثلاثاء، وأودى بحياة العشرات وتسبب بإصابة الآلاف.

ووقع انفجاران هائلان في مرفأ بيروت، مصدرهما مخزن لمادة نتراتلالأمونيوم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرفأ بيروت بيروت بوابة الفجر انفجار بيروت الفجر

أخبار تهمك

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ يوم

ديبالا بديل ميسي في برشلونة

منذ أقل من ساعة

برشلونة يتفق مع كومان على عقد ثلاث صفقات مدوية

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يفقد نجمه في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

التعليم العالي تزف بشرى سارة بشأن كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 17 دقيقة

فيجو يفجر مفاجأة كبرى بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

محاولات مكثفة لاستعادة ثنائي الأهلي أمام الجونة

منذ ثلث ساعة

فينالدوم يسعى للانتقال إلى برشلونة تحت قيادة كومان

منذ ساعة و 22 دقيقة

نجم الأهلي يدافع عن نفسه بعد واقعة القمة

منذ ساعة و 22 دقيقة

مروان محسن يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

أول رد فعل من رئيس الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك في القمة

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. كريستيانو رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعتين

تطورات صفقة انتقال فان دي بيك لصفوف برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من نيمار على خسارة لقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 9 ساعات

اخر تطورات مفاوضات برشلونة مع إنتر ميلان لضم لاوتارو مارتينيز

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. السيسي يجري اتصالا بنظيره اللبناني

مستشفى ميداني وطائرتا مساعدات.. هكذا دعم السيسي لبنان جراء نكبة الانفجار

حزب الله أم إسرائيل.. من المتورط في تفجير مرفأ بيروت؟

هل يطيح انفجار بيروت بحكومة حسان دياب في لبنان؟

هكذا يرى اللبنانيون دعم الرئيس السيسي لهم بعد انفجار ميناء بيروت

سفير مصر في لبنان: إعلان كبير خلال 24 ساعة وجسر بحري للمساعدة في إعمار بيروت

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:34 ص

التعليم العالي تزف بشرى سارة بشأن كورونا (فيديو)

ديبالا بديل ميسي في برشلونة

10:00 ص

تطورات صفقة انتقال فان دي بيك لصفوف برشلونة

07:31 ص

مفاجأة.. كريستيانو رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

09:01 ص

نجم الأهلي يدافع عن نفسه بعد واقعة القمة

09:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى