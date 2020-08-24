الزمالك يفقد نجمه في دوري أبطال إفريقيا

خرج محمد عبدالشافي ظهيره الأيسر لنادي الزمالك، من حسابات الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بنسبة كبيرة، وذلك خلال المباريات المقبلة، والتي تشمل مباراة الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.





وحقق نادي الزمالك فوزًا كبيرًا ومستحقًا على حساب الأهلي في القمة رقم 120، بنتيجة 3-1 في مباراة تفوق فيها أبناء ميت عقبة.





ويستعد نادي الزمالك لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا.





وتقام مباراة الذهاب يوم 26 سبتمبر المقبل، على أن تُلعب جولة الإياب في الثالث من أكتوبر، بينما يتقابل الفائز منهما مع المتأهل عن مباراة الأهلي ونظيره الوداد البيضاوي المغربي.





وقد تعرض عبدالشافي لإصابة شديدة خلال كرة مشتركة مع وليد سليمان جناح النادي الأهلي في مباراة القمة 120، وأظهرت الفحوصات الطبية أنه تعرض لكسر في عظمة الترقوة.





وقام محمد عبد الشافى بعمل جراحة اليوم، وأشرف عليها الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق بتركيب شريحة ومسامير من أجل تثبيت الكسر الذى تعرض له فى الدقائق الأخيرة من المباراة.





ومن المقرر أن يغيب عبدالشافي عن الزمالك لمدة تصل إلى 8 أسابيع ما يعني أنه سيفقد بنسبة كبيرة فرصة المشاركة في نصف نهائي الأبطال أو النهائي حال تأهل فريقه.



