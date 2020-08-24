محمد حليم: سعيد بأداء الحرس امام الاسماعيلي والنتيجة غير مرضية

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:28 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود أن مباراة فريقه امام الاسماعيلي التي اقيمت اليوم بالدوري  غريبة الأطوار من حيث الاحداث التي جرت بها.

وقال حليم في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد أنه راضي عن الآداء الذي قدمه فريقه خلال المباراة وكان يتمنى الفوز.

واضاف أنه لم يكن راضي عن النتيجة في ظل الصراع الكبير  مع فرق الهبوط خلال المباريات الجارية.

وتابع أن فريقه قدم مستوى جيد خلال المباراة ولكن هدف الإسماعيلي قبل نهاية الشوط الأول أربك الحسابات.

وأتم أنه يراهن على كفاح وقتال اللاعبين الذي ظهر خلال مباراة اليوم مؤكدا أن مباراة الاتحاد السكندري المقبلة في غاية الصعوبة.

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