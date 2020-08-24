التعليم العالي تكشف موعد ظهور نتيجة تنسيق الثانوية العامة

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، عن الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق بعد إغلاق التنسيق بيومين، وقبل بدء المرحلة الثانية.





وأوضح "عبد الغفار"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء "dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الجامعات الأهلية هي جامعات تعليم متميز لطالب متميز، متابعًا: "نخلق بيئة علمية متميز للطالب المتميز".





وأشار إلى أن هناك منحة دراسية مجانية لـ100 طالب من أوائل الثانوية العامة بالجامعات الأهلية، معلقًا: "الدولة تنظر إلى الطلاب المتميزين بخلاف الجانب المادي".





وأكد أن التميز وليس التميز المادي هو أساس الجامعات الأهلية، لافتًا إلى أن مصروفات الجامعات الأهلية أقل كثيرًا من مصروفات الجامعات التي تقدم نفس الخدمة.





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تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور خالد عطاالله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بدأت معامل الحاسب الآلي بجامعة الفيوم فتح أبوابها لتسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات المصرية لطلاب المرحلة الأولى.





وصرح الدكتور خالد عطاالله أن الجامعة وفرت ٨ معامل بإجمالي ١٧٠ جهاز حاسب آلي بكليات الهندسة، التربية، الحاسبات والمعلومات، العلوم، الزراعة،التربية للطفولة المبكرة، السياحة والفنادق بالإضافة إلي المدن الجامعية وذلك لاستقبال الطلاب يوميا وحتى الساعة الثالثة عصرا وبحضور عدد من الإداريين لمساعدة الطلاب في إدخال البيانات وإتمام مراحل التسجيل مشيرا أنه من المقرر استمرار عمليات التسجيل للمرحلة الأولى حتى يوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس.



