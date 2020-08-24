التعليم العالي: مؤسسات دولية تعهدت بدعم الجامعات التكنولجية المصرية

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 07:52 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق 100 منحة لأوائل الثانوية بالجامعات الأهلية.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الالتحاق بالجامعات الأهلية يتطلب إجراء اختبارات للقبول بجانب التنسيق، متابعًا: "اتفقنا مع العلماء المصريين بالخارج للتدريس بالجامعات الأهلية الجديدة".

واستكمل: "حرصنا على إقامة الجامعات التكنولوجية بالقرب من المجمعات الصناعية"، مشيرًا إلى أن الجامعات التكنولوجية إضافة قوية لمنظومة التعليم الجامعي في مصر.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الجامعات التكنولوجية تعالج نظرة المجتمع السلبية لخريجي الدبلومات الفنية، لافتًا إلى أن مؤسسات دولية تعهدت بدعم الجامعات التكنولجية المصرية.



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تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور خالد عطاالله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بدأت معامل الحاسب الآلي بجامعة الفيوم فتح أبوابها لتسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات المصرية لطلاب المرحلة الأولى.

وصرح الدكتور خالد عطاالله أن الجامعة وفرت ٨ معامل بإجمالي ١٧٠ جهاز حاسب آلي بكليات الهندسة، التربية، الحاسبات والمعلومات، العلوم، الزراعة،التربية للطفولة المبكرة، السياحة والفنادق بالإضافة إلي المدن الجامعية وذلك لاستقبال الطلاب يوميا وحتى الساعة الثالثة عصرا وبحضور عدد من الإداريين لمساعدة الطلاب في إدخال البيانات وإتمام مراحل التسجيل مشيرا أنه من المقرر استمرار عمليات التسجيل للمرحلة الأولى حتى يوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت في وقت سابق الحد الأدنى لنسب القبول بالمرحلة الأولى للشعبة العلمية ٤٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٩٧.٦% والشعبة الهندسية ٣٨٧ درجة فأكثر، أى بنسبة ٩٤.٤% والشعبة الأدبية ٣٢٧.٥ درجة فأكثر أي بنسبة ٧٩.٩% وذلك بواقع ١٤٩٦٨٥ ألف طالب وطالبة علي مستوي الجمهورية.

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