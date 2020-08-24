أول تعليق من ناصر الخليفي بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام البايرن

حقق نادي بايرن ميونيخ الألماني لقب بطولة دوري أبطال أوروبا عقب الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف نظيف، ليتوج بالبطولة السادسه في تاريخه.





وأعرب ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن حسرته لضياع لقب البطولة أمام العملاق البافاري في نهائي دا لوش.





وفي تصريحات نقلتها شبكة " RMC " قال الخليفي :" رغم الهزيمة، خسرنا ونحن مرفوعي الرأس ، نشعر بالألم والحسرة ولكن سنعود أقوى".





وأضاف :" أشعر بالاسف عما حدث، كدنا نسجل هدفين أو ثلاثه، وهذا ما يجعلني أشعر بالحزن عما حدث".





واختتم :" فعلنا كل شئ ولكن لم نوفق والآن علينا التحضير للموسم المقبل "



