"3 شروط".. تعرف على تفاصيل صرف العلاوات الخمس

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:15 ص
ارشيفية
ارشيفية
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ثلاثة شروط لصرف العلاوات الخمس.

وأوضح "عوض"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TEN"، الأحد، أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وضعت معاير واضحة للجميع عن المستحقين من العلاوات، لافتًا إلى مبادرة الهيئة في التواصل مع المنشآت المختلفة في هذا الصدد.

وأشار إلى أن عدد المستفيدين منها في المرحلة الأولى 60 ألف من العالمين في المؤسسات الصحفية القومية، على أن يتم صرف العلاوات أول سبتمبر المقبل. 

وعن شروط صرف العلاوات، أشار إلى أن العلاوة تُمنح بقرار، ويجب أن تُضاف قيمتها ضمن مفردات المرتب للموظف والمؤمن عليه، وينبغي أن يسدد الموظف اشتراكات المعاش لصرف العلاوة، فمن يتوفر فيه هذه الشروط الثلاثة يستفيد من صرف العلاوات. 

وفي سياق متصل كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى، أن عدد المؤمن عليهم لدى هيئة التأمينات الاجتماعية بلغ 13 مليونا و364 ألفا و787 وفقًا لآخر تحديث للبيانات حتى بداية منتصف شهر يوليو الماضى.

‎وكان اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أكد أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتنسيق مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، تقرر صرف معاشات شهر أغسطس ابتداء من 23 يوليو الماضى.

‎وعن خطة الصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد المصري سيتم الصرف لمن كانت معاشاتهم قبل زيادة يوليو 2020 أقل من 1000 جنيه بداية من يوم 23 يوليو الماضى من منافذ الهيئة التي ستعمل بشكل استثنائي، ومن كانت معاشاتهم أقل من 2000 جنيه قبل زيادة يوليو 2020 فتم الصرف لهم 26 و27 يوليو الماضو من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

‎وأضاف رئيس هيئة التأمين الاجتماعي أن هناك إقبالا من أصحاب المعاشات على الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي خلال الشهور الماضية، لذلك تم إتاحة صرف المعاشات من خلال توفير 10 آلاف ماكينة صراف آلي يحصل منها أصحاب المعاشات على مستحقاتهم لتخفيف الضغط والتكدسات على منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

وأكد على ضرورة اتباع أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف لكافة الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية حفاظا على صحتهم؛ واتباع القواعد المنظمة لعملية الصرف تجنبا للتكدسات في منافذ الصرف ومكاتب البريد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هيئة التأمينات الاجتماعية لتضامن لاجتماعي غادة والي شروط صرف العلاوات الخمس شروط صرف المرحله الاولى القومية للتامين الاجتماعي العلاوات الخمس

أخبار تهمك

برشلونة يتفق مع كومان على عقد ثلاث صفقات مدوية

منذ حوالي 10 ساعة

أول تعليق من ناصر الخليفي بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام البايرن

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من نيمار على خسارة لقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

مروان محسن يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

توابع زلزال القمة تهدد استقرار غرفة الملابس في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

مرشح برشلونة يخطط للتعاقد مع يورجن كلوب

منذ أقل من ساعة

طائرة هولندية جديدة على رادار برشلونة

منذ حوالي 10 ساعة

فيجو يفجر مفاجأة كبرى بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد فعل من رئيس الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك في القمة

منذ حوالي 15 ساعة

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ يوم

التعليم العالي تزف بشرى سارة بشأن كورونا (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

كومان يعطي الضوء الأخضر لبرشلونة لضم نجم منتخب هولندا

منذ حوالي 9 ساعات

اخر تطورات مفاوضات برشلونة مع إنتر ميلان لضم لاوتارو مارتينيز

منذ ساعتين و 16 دقيقة

تطورات صفقة انتقال فان دي بيك لصفوف برشلونة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

إنفوجراف.. مواعيد صرف معاشات يوليو والعلاوات الخمس

التضامن: صرف 1.837 مليار جنيه قيمة المعاشات بالزيادات وفروق العلاوات

بتوجيهات السيسي صرف معاشات أغسطس الخميس القادم

غداً.. إتاحة كافة المعاشات في ماكينات الصراف الآلي وصرف الشريحة الأولي من منافذ التأمينات

وزيرة التضامن: فتح منافذ صرف المعاشات استثنائيا اليوم لهذه الفئة

اليوم.. صرف معاشات أغسطس لهذه الفئة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:34 ص

التعليم العالي تزف بشرى سارة بشأن كورونا (فيديو)

تطورات صفقة انتقال فان دي بيك لصفوف برشلونة

07:31 ص

اخر تطورات مفاوضات برشلونة مع إنتر ميلان لضم لاوتارو مارتينيز

07:05 ص

فيجو يفجر مفاجأة كبرى بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

04:41 ص

مروان محسن يقترب من الرحيل عن الأهلي

08:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى