مصطفى محمد: الجواز كان دافع ليا في تحسين مستوايا.. والأجوان توفيق

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:32 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال مصطفى محمد، لاعب نادى الزمالك، إن المهاجم عليه أن يقدم أداء أفضل في الملعب بينما إحرازه للأهداف أمر توفيقي من عند الله سبحانه وتعالى، متابعا: "أنا لعبت فترة والحظ مكنش معايا.. والإجوان دي توفيق من عند ربنا". 

وأضاف "محمد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه لم يلتفت إلى الذين ينتقدونه على عدم إحرازه للأهداف، مشددًا على أن المهاجم من دوره يصنع فرص أيضًا للآخرين في الفريق وليس شرطًا أن يكون دوره قاصر على تسجيل الأهداف، مستكملا: "بحذف كل مواقع التواصل الاجتماعي بتعتي من على الموبايل قبل المباراة بيوم وبعدها بيوم باسترجعهم، ومش ببص على الانتقادات".

وردًا على سؤال مقدم البرنامج بشأن هجوم البعض عليه، بسبب عدم تسجيله للأهداف خلال الفترة الأخيرة، قال محمد مصطفى مداعبًا "الإبراشي"، قائلًا: "إيه ده أنا كنت بتهاجم.. والله ما أعرف".

ولفت إلى أن زواجه لم يؤثر عليه سلبًا في الملعب كما يعتقد البعض، بل كان دافعًا له ومحفز من أجل تقديم أداء أفضل، مشيدًا بزوجته التى تدعمه بشكل مستمر ومتواصل، متابعا: "واقفة جنبي وتشجعني بشكل مستمر.. والله على طول في ضهري".

وأضاف، أن الزواج كان دافعًا له في تحسين مستواه، وتابع: "أنا اتجوزت وبعد أسبوعين دخلت معسكرات ووزني نزل".

وعلق مصطفى محمد على مباراة القمة قائلًا:"حاجة عالمية تخليك تستمتع وأنت تشاهدها".

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