رئيس شعبة الدخان: قطاع التدخين يمثل ربع الحصيلة الضريبية لمصر

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:09 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال إبراهيم الإمبابي، رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إن قطاع التدخين يمثل ربع الحصيلة الضريبية لجمهورية مصر العربية.

وأضاف "الإمبابي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن نسبة التدخين زادت بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأشار رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إلى أن قطاع "المعسل" أكثر قطاع تأثر من جائحة كورونا مثل قطاع السياحة.

وكانت نشرت وزارة الصحة والسكان منشور توعوي على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن هل التدخين سبب للإصابة بفيروس كورونا أم لا؟.

وقالت وزارة الصحة إن التدخين سبب رئيسي لأمراض الرئة، ونصحت المدخنين بالابتعاد عن التدخين بجميع أشكاله للتقليل من فرص الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، والأمراض التنفسية الأخرى.

وألقت الآثار السلبية الناجمة عن فيروس كورونا بظلالها على كافة المجالات خاصةً الاقتصادية سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، ولعل قطاع البناء والتشييد أحد أهم تلك القطاعات التي تأثرت بهذه الجائحة، حيث تكبد هذا القطاع خسائر فادحة في ظل صعوبة تقديم هذه الخدمات، غير أن الأهمية الاقتصادية الكبيرة لقطاع البناء والتشييد، دفعت الكثير من دول العالم نحو إعادة التشغيل التدريجي أو الكلي للقطاع، والتعايش مع الأزمة، مع اتخاذ الضوابط والتدابير الاحترازية اللازمة لتحقيق التوازن بين إعادة التشغيل والحفاظ على صحة وسلامة العاملين.

وفي هذا الصدد، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، برئاسة أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء، العدد الرابع من سلسلة "كوفيد 19: إعادة تشغيل الاقتصاد" لتسليط الضوء على تداعيات أزمة "كوفيد-19" على قطاع البناء والتشييد، واستعراض الرؤى والخبرات الدولية على مستوى الدول، بهدف استخلاص الدروس المستفادة منها.

وأكد "الجوهري" على أن قطاع البناء والتشييد يعد أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية، التي تدعم مخططات الدولة التنموية، نظرًا لارتباط الكثير من القطاعات والصناعات الأخرى به، كما يسهم بشكل أساسي في توفير الكثير من فرص العمل، مشيرًا إلى أن هذا العدد من السلسلة يسعى إلى استكشاف الملامح الرئيسية للخبرات والتجارب المختلفة في مجال إعادة تشغيل قطاع البناء والتشييد.

وتابع، أن هذا العدد مقسم لأربعة أقسام رئيسية تتناول عرضًا لـ 16 موضوعًا صادرًا عن مؤسسات عالمية كبرى، منها: إدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية، والمعهد الملكي للمساحين القانونيين في بريطانيا، وكذلك سلطة البناء في ولاية فيكتوريا، وشركة مالتي بلكس، ووكالة العمل الآمن الأسترالية، وولاية ماساتشوستس الأمريكية، وشركة التحالف المتحد للخدمات، هذا بجانب مؤسسة بناء الطرق والبناء الثقيل في مقاطعة ألبرتا، ورابطة البناء الكندية، بالإضافة إلى شركة ميس جروب.

ويعد المدخنين أكثر عرضة للخطر، خاصة السجائر الإلكترونية فهذه تجعلك أكثر عرضة للخطر، كما أن هذه فرصة جيدة جدًا للإقلاع عن هذه العادة، كما يعد التلوث الجوي، الناجم عن دخان السجائر وغيرها، من مسببات الفيروس، خصوصًا وأن بعض أنواع الفيروسات والفطريات تتغذى من النفايات التي يرميها الإنسان، ما يعزز إمكانية نموها في الأماكن الملوثة.

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قطاع التدخين رئيس شعبة الدخان بوابة الفجر الفجر

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