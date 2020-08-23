تونس تسجل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة التونسية، عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 71 إصابة محلية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في تونس بلغ 2818 حالة، وذلك منذ ظهور أول إصابة بهذا الوباء في البلاد خلال شهر مارس الماضي.