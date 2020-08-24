بعد نشره فيديو اغتيال هشام بركات.. أحمد موسى للإرهابي يحيى موسى: "هتتعدم أنت كمان"

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:50 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهابي يحيى موسى، نشر فيديو حول عملية اغتيال الشهيد هشام بركات.

وتابع موسى، خلال برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد "بعد 5 سنوات من الواقعة، نشرت الجماعة الإرهابية فيديو يرد على الذين دافعوا عن الخونة وقت تنفيذ أحكام الإعدام ضد المتهمين منذ 5 سنوات".

وأضاف: "الإرهابيون أرسلوا فيديو تنفيذ العملية إلى يحيى موسى، وقلت لكم منذ عام أن الجماعة الإرهابية ستنشر الفيديو يوما ما"، موجها رسالة إلى يحيى موسى: "هتتعدم أنت كمان، فاكر نفسك هتفضل هربان في تركيا".

وفي 29 يونيو 2015 استيقظت مصر على نبأ مفجع وصادم وهو استشهاد النائب العام هشام بركات، وبعد مرور 5 سنوات على الحادث البشع تداولت صفحات الإخوان الإرهابية مقطع فيديو جديد لعملية الاغتيال ويظهر فيه لقطات حية جديدة ترصد لحظة اغتيال الشهيد هشام بركات، وهو المقطع الذى خرج من الدوحة حاضنة الإرهابيين برعاية تنظيم الحمدين وتمويله لكتائب المخابرات التركية.
 
وفي صباح 20 فبراير 2019، شهد سجن الاستئناف تنفيذ حكم الإعدام شنقا في 9 متهمين مدانين من المتهمين بقضية "اغتيال النائب العام" المستشار هشام بركات، بعد صدور حكما نهائيا من محكمة النقض بإقرار الحكم ضد المتهمين.

والمتهمون الـ 9 هم: "أحمد طه، أبو القاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبو بكر السيد، عبد الرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد، إسلام محمد".

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