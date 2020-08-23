"كانوا بيهزروا".. إصابة شاب بطلق خرطوش في مشاجرة بالحوامدية

أصيب شاب بطلق خرطوش بعينه، إثر وقوع مشاجرة بين عائلتين بمدينة الحوامدية، جنوب محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي، رئيس قطاع جنوب الجيزة، بلاغا من المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، ورد من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود مصاب بنطاق القسم.





اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وضبط أطرافها.





إنتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة والنقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال مزاج عدد من الشباب، احتجز أحدهم آخر مما دفعه إلى سبه وشتمه.





وبينت التحريات أن الأهالي عقدوا جلسة صلح اليوم الأحد لإنهاء الخلاف بينهم، وهذا ما رفضه الطرفين، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تبادل خلالها الطرفين الضرب بالعصا والشوم، والأسلحة النارية، ما أسفر عن إصابة شاب بطلق خرطوش بأحد عينيه.



